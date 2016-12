Vánoční site-specific Hrozinka v čaji Divadla Puls

Do pražského CEVRO Institutu se v neděli 11. prosince po roce opět vrací Divadlo Puls se svým ojedinělým site-specific projektem Hrozinka v čaji. V pavlačovém atriu této soukromé vysoké školy se ve 20:00 začne odehrávat „příběh o jednom tichém domě, o lidských snech a o tom, jak s tím vším zamotají Vánoce“.

Divadlo Puls využilo netradičního prostoru v CEVRO Institutu již v roce 2014, kdy zde uvedlo úspěšnou letní komedii Hotel (Z)matek. V další sezóně se divadlo rozhodlo se stejným inscenačním týmem probudit vánočního ducha a prozkoumat nejen jeho idealizovanou podobu, ale především náhlednout do groteskní reality běžných lidí a problémů, které jim svátky klidu a míru přináší.

„Na začátku byl jen prostor, sedmnáct herců, téma Vánoc a dva týdny na přípravu. Také tam byl režisér Jiří Hajdyla a Jana Fleglová s Matoušem Danzerem, kteří se postarali o dialogy,“ říká umělecká vedoucí divadla Lucie Radimerská.

Inscenace přináší pohled na jeden pavlačový dům, jeho obyvatele a Vánoce, které jsou krásným, ale i složitým období. A když začne sněžit, to jedou emoce na plné obrátky. Zvlášť když po sobě někdo nezamete na chodbě jehličí. Ale co, Vánoce přece mají být plná kouzelných překvapení. Ne všechna vánoční překvapení jsou však kouzelná. Jako třeba když vás nečekaně navštíví tchýně. A jaké jsou první Vánoce bez rodičů? Kdo pořád volá panu Stárkovi? A co Evžen? Zůstane jen u jedné láhve? Na tyto otázky odpoví Divadlo Puls jedním velkým příběhem plným vůně jehličí, vánočního cukroví, svařeného vína a smažených vinných klobás.

Kromě nedělní obnovené premiéry budete moci vánoční atmosféru nasávat na reprízách 13., 14. a 17. prosince vždy od 20:00.