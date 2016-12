Sting se vrací do České republiky. V červnu ozdobí první den Metronome festivalu

Britský zpěvák Sting vyslyšel přání svých fanoušků a rozhodl se prodloužit nadcházející evropské turné. Po pěti letech se dočkají i fanoušci v České republice. Jeden z nejpopulárnějších světových hudebníků v Česku poprvé vystoupí na festivalovém pódiu. Jak bylo jen před pár minutami zveřejněno, bude prvním headlinerem Prague Metronome Festivalu, který se uskuteční od 23. do 24. června 2017 na pražském Výstavišti.

Předprodej vstupenek se v pátek 9. prosince spouští přednostně pro členy oficiálního fanclubu Stinga a pro přímo oslovené diváky minulého ročníku Metronome festivalu. V pondělí 12. prosince pořadatelé zahájí prodej vstupenek pro veřejnost, který bude až do konce ledna za zvýhodněnou cenu. "První tisícovce lidí, kteří si koupí vstupenku v předvánočním čase, navíc nabízíme dárek - CD čerstvého Stingova alba '57th & 9th'. Pro klienty České spořitelny, jednoho z klíčových partnerů akce, máme slevu 15% na nákup vstupenek od 12. prosince. Sledujte náš web www.metronomefestival.cz pro další informace," dodává producent festivalu Martin Voňka.

"Jsme opravdu šťastní, že se nám podařilo získat Stinga pro Prague Metronome festival 2017 a že můžeme tuto radost sdílet se všemi fanoušky. Bude to zároveň Stingova česká festivalová premiéra a jsme nadšení, že to bude právě na Metronomu," říká hlavní dramaturgyně Barbora Šubrtová. Na turné k desce 57th & 9th Stinga doprovodí tříčlenná kapela, včetně jeho dlouholetého kytaristy Dominica Millera. Toho na pódiu doplní bubeník Josh Freese a Rufus Miller na kytaru.

Stingovo dvanácté sólové album 57th & 9th je jeho první rockpopovou nahrávkou poslední dekády a fanoušky i odbornou kritikou bylo přijato velmi pozitivně. Aktuálně zpěvák desku propaguje singlem I Can't Stop Thinking About You, který si již našel cestu i do evropských rádií.

Již po loňském debutu, na kterém se představil Iggy Pop nebo kapela Foals, bylo jasné, že si Praze velký open-air festival tohoto konceptu zaslouší. Sting je jednoznačně obrovským soustem, díky čemuž bude Metronomy moci konkurovat i mnoha prestižním festivalům v zahraničí. "Praha si zaslouží velký hudební festival a já jsem nesmírně ráda, že tu máme Metronome, který má ambici konkurovat těm nejlepším evropským hudebním akcím, jako je třeba maďarský Sziget. Počítáme, že festival osloví jak nejen fanoušky z celé České republiky, ale do metropole naláká i nové turisty, kteří se budou vracet." dodává pražská primátorka Adriana Krnáčová, která nad akcí převzala záštitu.