Tom Chaplin, zpěvák kapely Keane, představí v Praze svoji sólovku

Pokud si pamatujete na britskou kapelu Keane a její hity Everybody's Changing, Is It Any Wonder? nebo Silenced By The Night, určitě si vybavíte i frontmana, charismatického zpěváka Toma Chaplina. Ten se začátkem března příštího roku představí v Praze.

Před třemi lety oznámila kapela Keane pauzu a vzápětí na to její frontman i přípravu sólové kariéry. Přes několik komplikací se mu to nakonec povedlo. V říjnu vyšlo jeho skvělé debutové album The Wave a v současné době připravuje turné, jehož zastávkou bude 6. března i pražská ROXY. Předprodej vstupenek bude spuštěn 9. prosince v 10:00 hodin dopoledne.

Brilantní muzikant a zpěvák věnoval kapele Keane šestnáct let svého hudebního života, čímž zanechal na hudební scéně nesmazatelnou stopu. Jejich oznámená pauza mu v roce 2013 dala prostor vystoupit poprvé mimo stín legendární formace. Tím se ocitl pod drobnohledem a podlehl úzkostem a závislosti na drogách, s kterými bojoval v minulostia ale již několikrát. Vše se nakonec obrátilo v dobré a tak letos o prázdninách vypustil první zajímavé vlaštovky Qiucksand nebo Hardened Heart a v říjnu 2016 pak kompletní debutovou desku The Wave, která od odborné kritiky sklidila velkou pochvalu.

Ve své prvotině vytvořil jedenáct skladeb o svých nadějích a obavách, které i dle recenzí působí velmi pozitivně a odhodlaně. Vše prolínají zajímavé hudební i hlasové prvky a samozřejmě chytlavé refrény. Přidejme k tomu ještě tak typicky čistý až andělský hlas Toma a může být jisté, že jeho živá show bude silný zážitek. Počátkem roku Chaplina čeká téměř dvacet koncertů v Americe, následně se přesune do Evropy, kde bude právě Praha jeho první zastávkou. Máme se rozhodně na co těšit!