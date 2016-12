Guns N'Roses se vrací do Prahy. Začátkem července obsadí Letňany

Rok 2017 vypadá být rokem rockových koncertů v České republice. Zahrají u nás Korn, Kiss, Rammstein, Linkin Park, System Of A Down a nově i Guns N' Roses. Legendární kapela do našeho hlavního města dorazí začátkem prázdnin - v Letňanech zahraje již 4. července 2017.

Guns N‘ Roses budou i v příštím roce pokračovat ve svém veleúspěšném Not In This Lifetime Tour, které představí na více než třiceti stadionech v Evropě a Severní Americe. Turné, které v letošním roce vydělalo přes 200 miliónů dolarů, bude zahájeno 27. května v irském Dublinu a kapela v rámci něj vystoupí v 18 evropských městech, mezi kterými nebude chybět Londýn, Paříž, Madrid, Vídeň, Kodaň, Praze a mnoho dalších.

Následně se turné vrátí do Severní Ameriky, kde začne 30. července v Minneapolisu (ve státě Minnesota) a dále navštíví 15 měst, mimo jiné Denver, Vancouver, Edmonton, Montreal, St. Louis nebo Miami. Předprodej vstupenek pro Evropu a Kanadu začíná v pátek 9. prosince, pro ty ve Spojených státech v sobotu 10. prosince 2016.

Koncertní turné Not In This Lifetime Tour, na které se v roce 2016 prodalo více než 2 miliony vstupenek, se stalo letošním nejúspěšnějším rockovým turné. Tím je jasně dokázáno, že postoj, duch a vliv Guns N' Roses i rock & rollového žánru jsou silnější než kdykoliv předtím. Během méně než dvou měsíců kapela vystoupila na 25 koncertech v Severní Americe a následně absolvovala sérii 15 vyprodaných koncertů v Jižní Americe.

Guns N 'Roses, jejichž začátky sahají do roku 1985, vystupují ve složení Axl Rose (zpěv, piano), Duff McKagan (basa), Slash (sólová kytara), Dizzy Reed (klávesy), Richard Fortus (rytmická kytara), Frank Ferrer (bicí) a Melissa Reese (klávesy). Na svém kontě mají prozatím šest studiových alb, to poslední vydali v roce 2008 a jmenovalo se Chinese Democracy.

Ceny vstupenek na pražský koncert se budou pohybovat v cenových relacích od 1 490 do 3 590 Kč. Členové fan klubu kapely si je mohou zakoupit již nyní, jejich přednostní koupě skončí 8. prosince ve 22 hodin. Live Nation klub rozjede předprodej již 7. prosince v 10 hodin dopoledne, klasický předprodej bude spuštěn přesně o dva dny později, tedy 9. prosince v 10 hodin dopoledne.