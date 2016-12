Rammstein vyslechli prosby svých fanoušků. V České republice přidávají další koncert

Jsou to jen dva týdny, co agentura Live Nation oznámila, že v květnu příštího roku do České republiky opět doveze kapelu Rammstein. Deseti tisícům fanoušků tak vysvitla naděje, že po téměř šesti letech opět uvidí své největší německé hrdiny. Koncert v pražském Edenu byl ale kompletně vyprodán během několika hodin a naplno se rozjel obchod překupníkům, kteří lístky začali okamžitě prodávat za několikanásobnou cenu.

Těm se ale kapela nyní rozhodla trošku narušit plány. Po několikadenním intenzivním jednání s managementem se pořádající agentuře Live Nation povedlo domluvit, že Rammstein v Praze přidají další show. Koncert se uskuteční hned druhý den, tedy 29. května 2017.

Vstupenky seženete od dnešního dne (5. prosince od 10 hodin dopoledne) v obvyklých předprodejích, ale rozhodně s koupí neotálejte, fanoušků má kapela Rammstein (nejen v České republice) opravdu hodně!