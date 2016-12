Projekt The Japanese House přijede do Prahy představit své nové EP

Mladá anglická hudebnice Amanda Bain dojede příští rok do České republiky se svým projektem The Japanese House, který se dostal dokonce do prestižního seznamu BBC Music Sound Of 2017.

Na koncert se mohou fanoušci těšit 5. května, kdy zpěvačka se svým projektem The Japanese House vystoupí v pražském klubu Chapeau Rouge. Vstupenky na koncert jsou k dispozici v internetovém předprodeji za 270 korun.

The Japanese House je dream-popový projekt, kterým dokázala devatenáctiletá Londýňanka oslovit velmi rychle mnoho fanoušků. Její debutové EP s názvem Pools To Bathe In produkovali Matthew Healy a George Daniel, členové indie rockové manchesterské kapely The 1975, která dorazí do Prahy se svým koncertem 21. února. Právě jim předskakovala Amanda během jednoho z jejich turné.

Do Prahy dorazí s dosud nejnovější melancholickým EP nazvaným Swim Against the Tide, které vyšlo v listopadu tohoto roku a obsahuje čtyři nové písně včetně prvního singlu Good Side In. „Je to ten druh dream-popu, který zahřeje a zalije stejným pocitem, jako když se necháte unášet na vlnách oceánu,“ představuje svou tvorbu zpěvačka, „miluji popovou muziku, ale také má ráda divnou hudbu. A právě mix těchto dvou je perfektní věc.“