Dokument Po setmění se poprvé představí divákům již v sobotu

Na konci minulého roku se v kinech představil kriminální snímek Na život!, za nímž stála čtveřice tvůrců – režisér Jiří Slečka, produkční Michal Václavek a Václav Steiger a Michaela Grohmanová, šternberská zpěvačka. Stejný tým uvádí po roce svou další novinku. Premiéra snímku Po setmění proběhne v sobotu 3. prosince v olomouckém kinu Metropol.

Tentokrát se tvůrci pustili do zcela odlišného žánru, aby nabídli road-trip dokument, během jehož natáčení objížděli ta nejstrašidelnější místa v České republice. Film Po setmění tak zavede diváky třeba na Stránskou skálu v Brně, na hrad Housku, na bohnický hřbitov bláznů nebo na statek Pohádku na Šumavě, který údajně proměnil Ivana Roubala v jednoho z nejhorších sériových vrahů v historii České republiky. Ten začal vraždit právě až poté, co se do Pohádky nastěhoval.

Ve snímku nechávají tvůrci promlouvat i osoby, které jsou se strašidelnými místy v blízkém vztahu. „Původně jsme chtěli jednoduchý road-trip dokument se strašidelnými místy. Místa jsme postupně zkoumali a hledali něco výjimečného. Nakonec se z filmu stal dokument, který poukazuje nejen na místa, kde se mají dít nadpřirozené nebo paranormální jevy, ale i na lidi, kteří jsou s místy v každodenním kontaktu a vytvořili si k nim i osobní vztah,“ vysvětluje režisér Jiří Slečka.

Ve filmu se tak objeví i správce Bohnického ústavního hřbitova Jiří Vítek či Miroslav Konopásek, kastelán hradu Houska. Aby atmosféra snímku korespondovala s jeho názvem, štáb navštěvoval všechna místa v pozdních večerních hodinách. Na Housce dokonce přespal.