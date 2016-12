Lewron Music Center po třinácti letech končí s pořádáním Cen Anděl

V České republice je každoročně uspořádáno hned několik hudebních cen, které určitým způsobem mapují popularitu umělců a jejich aktuálních hudebních nosičů. Jednou z těch, která je brána s respektem, je předávání Cen Anděl. To je však nyní ohroženo.

Jak bylo dnes, 1. prosince, oznámeno, pořádající agentura Lewron Music Center s pořádáním těchto cen končí. "Umělecká agentura Lewron music center s.r.o. se rozhodla po 13 letech již dále nepořádat Výroční hudební ceny Akademie populární hudby 'Ceny Anděl'. Po dohodě s IFPI (Českou národní skupinou Mezinárodní federace hudebního průmyslu) vrátila této organizaci licenci na pořádání těchto cen. Lewron music center tímto děkuje za dlouholetou spolupráci všem akademikům, spoluorganizátorům, spolupracovníkům, sponzorům a obchodním partnerům, ale hlavně všem oceněným i neoceněným umělcům, kteří v průběhu těchto let se nesmazatelně zapsali do historie 'Cen Anděl'. Doufáme, že ocenění Akademie populární hudby a slavnostní udílení 'Cen Anděl' bude v budoucnu i nadále největší událostí naší hudební branže."

Pod touto tiskovou zprávou jsou podepsání jednatelé společnosti Lešek Wronka a Michal Wronka, kteří měli pořádání těchto cen na starosti. To, že byla vrácena licence, samozřejmě neznamená, že zmiňované ceny zaniknou, otázkou ale je, kdo se tohoto (ne zrovna jednoduchého) úkolu do budoucna ujme. Pokud by tak nikdo neučinil, zbydou nám v České republice nejspíše jen ceny Apollo a Vinyla, a to není zrovna mnoho.