Do kina za divadlem? National Theatre Live uvede živě hru Země nikoho a záznamy Hamleta a Frankensteina

I během posledního měsíce roku 2016 se mohou milovníci kvalitních divadelních kousků těšit na přímé přenosy či záznamy her z respektované londýnské divadelní scény. Fanoušci budou mít mimo jiné i jednu z posledních možností vidět na stříbrném plátně Benedicta Cumberbatche v roli legendárního Hamleta.

V rámci cyklu Divadlo v kině se na prosinec chystají hned tři kousky. Na návštěvníky čeká již zmiňovaný Hamlet, kterého uvede Kino Aero v úterý 20. prosince. Ještě předtím mohou zájemci zajít na nové představení Frankensteina, v němž se v roli Viktora Frankensteina představí Jonny Lee Miller a Monstrum ztvární již zmiňovaný Benedict Cumberbatch. Obě hry budou uvedeny ze záznamu. Ve čtvrtek 15. prosince pak proběhne přímý přenos hry držitele Nobelovy ceny Harolda Pintera Země nikoho, v níž excelují herci Ian McKellen a Patrick Steward. V únoru se mohou zájemci těšit na živý záznam hry Amadeus. Kromě Kina Aero probíhají stejné projekce také ve Světozoru a v Bio Oku.

Projekt NT Live (National Theatre Live) již několik sezón přináší do kin po celém světě přímé přenosy z vybraných divadelních představení z londýnského Národního divadla a jeho spřátelených scén. Projekt odstartoval v roce 2009 bývalý ředitel Národního divadla v Londýně Nicholas Hytner. „Přímé přenosy NT Live jsou rozhodně velikým experimentem, ale je nám jasné, že někdo to zkusit musí. A pokud to má někdo zkusit, musíme to být právě my,“ vysvětloval při startu projektu.

Celková délka přenosů je obvykle kolem tří hodin včetně přestávky. Hry jsou uváděny v originálním anglickém jazyce s anglickými i českými titulky. Původně měla být všechna díla přenášena živě pomocí satelitu, a to nejen z budovy Národního divadla v londýnském South Bank. Kvůli velkému zájmu o nějaká představená, mezi něž patří i velmi úspěšný Hamlet, jsou uváděna opakovaně i ze záznamu.

NT Live přenosy:

Frankenstein

05. prosince – Kino Aero

12. prosince – Bio Oko

20. prosince – Kino Světozor

27. prosince – Bio Oko

Země nikoho

15. prosince – Kino Aero

15. prosince – Kino Světozor

Hamlet

06. prosince – Kino Světozor

19. prosince – Bio Oko

20. prosince – Kino Aero

Amadeus