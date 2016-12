Skillet mají za sebou brněnský koncert. Ten pražský je teprve čeká

Americká kapela Skillet se po svém velmi úspěšném vystoupení na letošním ročníku festivalu Rock for People vrací po pár měsících zpět do České republiky, aby tentokrát potěšila fanoušky svými dvěma halovými koncerty. První z nich se uskutečnil již ve středu 30. listopadu v Brně, na své si však přijdou i fanoušci v Praze.

„Na Rock for People jsme letos byli svědky celé řady nezapomenutelných koncertů. U mnohých z nich jste volali po tom, aby se kapela opět brzy vrátila a my sobě i vám slíbili, že se budeme snažit, co nejvíce z těch přání splnit,“ říkají organizátoři. V listopadu se tak do České republiky vrátila již britská kapela The Qemists. Nyní se pražští fanoušci dočkají i koncertu americké kapely Skillet, jejíž vystoupení patřilo letos k vrcholu prvního dne festivalu Rock for People.

Na své už si přišli i posluchači v Brně, kde vystoupila kapela ve středu 30. listopadu v klubu Semilasso. Do české metropole zavítá v něděli 4. prosince, kdy odehraje koncert v Malé sportovní hale. Do České republiky se vrací v rámci turné, během něhož představují návštěvníkům své poslední, v pořadí již desáté, studiové album Unleashed, které vyšlo v srpnu tohoto roku.

Poslední vstupenky na pražský koncert jsou k dispozici v internetovém předprodeji za 790 korun. Spolu se Skillet se návštěvníkům představí i kapela Red Sun Rising z Ohia, která se v Praze představí vůbec poprvé.