Kapela Cigarettes After Sex se po pěti měsících vrátí do České republiky. Zahraje v Praze i Brně

Za sebou mají vyprodané koncerty po celé Evropě. A v březnu příštího roku se opět vrátí do České republiky, aby potěšili fanoušky hned dvěma samostatnými koncerty, které se uskuteční v Praze i Brně. Řeč je o texaské ambientní kapele Cigarettes After Sex.

V roce 2016 potěšila americká kapela Cigarettes After Sex české fanoušky hned dvakrát. Po vyprodaném koncertu v Chapeau Rouge, kde odehrála intimní show v březnu, se v listopadu vrátila do pražského Rock Café. O tom, že si skupina Českou republiku skutečně oblíbila, svědčí fakt, že se po necelém půl roce opět vrátí, a to hned se dvěma samostatnými koncerty.

Do Brna dorazí kapela 8. dubna 2017, kdy vystoupí v klubu Fléda. O dva dny později zavítá i do hlavního města, kde zahraje v klubu Roxy. Vstupenky na oba koncerty jsou k dispozici i nyní. K zakoupení jsou v cenovém rozmezí od 440 do 495 korun.

Brooklynská partička Cigarettes After Sex, v jejímž čele stojí charismatický Greg Gonzales, chystá v současné době své debutové album. Na svém kontě má ale již dvě EP a také velký hit Nothing’s Gonna Hurt You Baby, který do dnešních dní zhlédlo na Youtube již téměř 33 milionů lidí.

Foto: Barbora Hrdá (Fouce.cz)