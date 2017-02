Držitel Grammy a Zlatého globu Craig Armstrong odehraje v Praze světové koncertní premiéry

Moulin Rouge!, Láska nebeská, Romeo a Julie či Velký Gatsby. To je jen malý výčet snímků, do nichž přispěl svými melodiemi skotský skladatel Craig Armstrong, který se stane speciálním hostem letošního ročníku Film Music Prague. Českému publiku se představí během koncertu A Story of Love.

V rámci show, která se uskuteční v pátek 21. dubna v Paláci Žofín, si Craig Armstrong pro své fanoušky přichystal hned několik světových premiér. Návštěvníci se dočkají vůbec poprvé koncertního provedení skladby z historického dramatu Královna Alžběta: Zlatý věk i skladby z nového životopisného thrilleru Snowden. Samozřejmě, že chybět nebudou ani melodie ze zmiňovaných filmových hitů včetně muzikálu Moulin Rouge!, za nějž získal hudebník Grammy i Zlatý globus.

Craig Armstrong nevystoupí sám, doprovodí ho orchestr Praga Sinfonietta a sbor Vox Pragae. Povede je česká dirigentka Miriam Němcová. Chybět nebudou ani sólová pěvecká čísla, kterých se ujmou Tereza Černochová a Christina Johnston, britská sopranistka. “Craig Armstrong přijímá pozvání na festivaly jen výjimečně. Proto je pro náš čest, že do Prahy přijede. Čeští fanoušci mají ojedinělou příležitost potkat tohoto hollywoodského skladatele osobně. Připravujeme s ním panelovou diskuzi,” láká na koncert ředitel festivalu Nikola Bojčev.

Skladatel vystudoval skladbu a hru na klavír na univerzitě Royal Academy of Music v Británii. V 90. letech pak začal spolupracovat s Královskou Shakespearovskou společností, díky níž napsal hudbu ke krátkému filmu Broken Heart. Kromě Grammy a Zlatého globu je držitelem BAFTY, Ceny Amerického filmového institutu, World Soundtrack Award a Golden Satellite Award. Na svém kontě má také mnoho spoluprací s významnými hudebními umělci, jako jsou Madonna, Luciano Pavarotti či kapely Massive Attack a U2.

V rámci festivalu Film Music Prague proběhnou ještě další dva koncerty. Ve Foru Karlín se 22. dubna se uskuteční multimediální koncertní show ALIEN: The Symphony, festival pak ukončí 23. dubna svou show japonský dirigent a skladatel Joe Hisaiši, který se proslavil hudbou k anime filmům Cesta do fantazie a Princezna Mononoke.