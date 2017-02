Vlčí srdce ve městě piva. Jelen byl v Plzni tradičně v říji

Pražská kapela energicky pokračuje ve svém celorepublikovém turné a dokazuje, že folk a bigbít nejsou záchvěvy minulosti, ale světlo ve tmě revírů budoucích.

nehodnoceno Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Hodně vody uplynulo od Magdalény a skupina mixující country, blues, folk a další stále kvete na české hudební scéně do krásy. Je to snad bezprostřední upřímností, přirozeností projevu či nefalšovanou radostí z přízně obecenstva. Nebo usměvavým muzikantům jen sluší netradiční hudební styl inspirovaný, ale zároveň nevykradený, z amerického folk-rocku. Jedno je jisté. Jelen má neskutečné charisma putující po kulturních domech matičky vlasti a fakt, že své podzimní turné k albu Vlčí srdce pro velký zájem prodloužil o čtrnáct dalších zastávek, je důkazem vzrůstající obliby i za hranicemi české metropole. Jednoduché texty s metaforou prosté lidovosti jednoduše baví a své cílové publikum netřídí na věk či pohlaví. Nebe je dál totiž ve všech krajích naprosto stejně.

Čtvrtá zastávka obnovené vlčí šňůry zachytila kapelu ve skvělé formě. Podle vyjádření frontmana Jindry Poláka se Jelen do města průmyslu a piva vrátil s velkým očekáváním. Právě tady totiž pražská parta zažila jeden z nejlepších výstupů v rámci své první desky Světlo ve tmě. A plzeňské publikum nezklamalo. V kulturním domě Peklo se tísnila řada fanoušků, která svou přízeň a dobrou náladu vysílala už na předskokany David Stypku & Bandjeez. Poměrně mladá formace vedená zpěvákem z Frýdku-Místku uvedla písně ze svého debutu Čaruj a nezapomněla ani na loňské Jericho. Početný dav se však již brzy dočkal bubnu s parožím společně s a capella otvírákem v podobě stejnojmenného singlu z desky Vlčí srdce.

Vícehlasý úvod vystřídal pravidelný rytmus a pestrá paleta nástrojů, která ani na okamžik nepřipustila faleš. Pro některé "příliš nezajímavá" barva hlasu zpěváka Poláka byla tažným lanem každého dalšího kusu a naopak ještě víc přidávala už na tak autentické lidovosti sympatického uskupení. Písně o lásce, kráse přírody i života je přitom těžké předvést ve verzi, která by nebyla českou pop music několikrát zkoušená.

Jelenům se to naštěstí daří i na jejich druhém albu, jež si v ničem nezadá s jejich průlomovou prvotinou. Původní Nebe nad Prahou se na jeden posvátný den mění na to plzeňské a kapela má pekelný parket zcela ve své moci. Ženskou část publika si navíc Jindra Polák jistí svým vyznáním s názvem Klidná jako voda. Divák nezahlédne náznak starostí nebo únavy. Vše šlape na plné obrátky a energii vydanou do jednotlivých písní vrací publikum bez ztráty kytičky. Z nové desky zazní také Jehnědy, Slunovrat nebo Pohanská (s prvním hostem Vũ Thao Chi). Zážitek navíc si z plzeňského koncertu odnáší fanynka Daniela, která nahradila nepřítomnou Janu Kirschner v (i pro širokou veřejnost známějším) duetu Co bylo dál?. Na pódiu však nechyběla Kateřina Marie Tichá se svou písní Tančíme spolu, na které Jelen před dvěma lety hostoval.

Těžko říct, zda si skupina nechala to nejlepší na úplný konec. Skladba Magdaléna je do jisté míry základním kamenem pozdějších úspěchů a díky rádiím ji pozná i v hudebních lesích bloudící člověk. Její krásný text zároveň předznamenává otázku, kam se bude Jelen dále ubírat. Stojíme na rozcestí a zvony zvoní, možná nás čeká štěstí. Tomu plzeňskému koncertu odzvonilo přídavkem Jelen a spíš než to nejlepší zazněl symbolický závěr vystoupení, které je razítkem na muzikantskou poctivost a dojemnou skromnost. Faktu, že se po dvouhodinové show členové Jelena převlékají a spěchají neformálně za davy nadšených fandů, už se diví jen málokdo. A dilema na rozcestí mezi štěstím a úpadkem? Parta okolo Jindry Poláka se drží nohama na zemi a hudebně šlape tou svojí správnou cestou. Štěstí je dáno zápalem pro muziku a to Jelena jen tak neopustí. Na pražském Strahově tak budeme brzy svědky zajímavé konfrontace předskakujícího Jelena a mainstreamových hvězd ze skupiny Kryštof. Právě Vlčí srdce tour však dokazuje, že publikum sympaťákům z Prahy jen tak parohy nenasadí.

Foto: Barbora Bittnerová