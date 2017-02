Multikulturalita se teď řeší po celém světě, a ani ten filmový se tomu nevyhne. Nejnovějším příkladem je Pes Ro(c)ku, který vznikl v americko-čínské produkci. A odkazy z obou zemí jsou na snímku patrné. Příběh a prostředí čistě čínské, výroba a režie americká. Podivná směsice, která jen těžko může zafungovat na obě publika.

Bodi je mastif. Žije spolu se svým otcem ve Sněžné hoře, zapadlé vesnici, ve které tvoří většinu obyvatel přihlouplé ovce. Písně, které zde hrají, jsou jediné, které znají. Spolu se svým otcem a několika převlečenými ovcemi má jediný úkol, chránit městečko před vlky. Jednou ale z nebe spadla kouzelná hrací skříňka a on z ní poprvé uslyšel hudbu a taky rockovou hvězdu Anguse Kočkostára. Rozhodne se, že se vydá do města a stane se muzikantem. V tu chvíli ale i vlci ucítí svou šanci.

Za poslední rok je možná publikum z animovaných filmů rozmazlené. Zootropolis, Odvážná Vaiana, Červená želva, Tajný život mazlíčků. Obyčejný kreslený film už dnes nikoho neohromí. Pokud je ale snímek nezajímavý a ještě předvídatelný, zahrává si s tím, že schytá špatné kritiky. I to se ale u dětského filmu dá pochopit a někdy i odpustit. Tentokrát se ale autoři bohužel nesnažili plytkost příběhu ani skrýt za žádnou krátkou dějovou odbočku nebo alespoň malé zaškobrtnutí hlavního hrdiny. Všechno se odehrávalo bez jediné pochybnosti, jak to vlastně skončí.

Přitom to mohlo dopadnout lépe. Stačilo se méně držet vyhaslé a vyhublé kočičí hvězdy rokenrolu a trochu více se zaměřit třeba na Bodiho přátele, nebo naopak na jeho nepřátele, vlky. Z přátel se ale staly postavy, které kdyby v příběhu chyběly, diváci by si nejspíš nevšimli. Z nepřátel zase karikatury mafiánské bandy, která celá léta čeká, až bude moci sníst pár ovcí. Tu absurditu by vidělo i stádo jehňat, natož sál plný dětí.

Počáteční naděje

Nápaditost se objevuje snad jen úplně na začátku, který je alespoň trochu originální a kdy je zároveň nejvíc vidět čínská stopa. Nejdříve když je pouze vypravěčem představována historie Sněžné hory a poté, když se ukazuje, jak to ve vesnici funguje nyní. Jakmile ale Bodi odejde do města, vezme s sebou i tu trochu jedinečnosti, kterou Pes ro(c)ku měl.

Několika slovy, jednoduchost už dnes animovaným filmům nesluší. Mohlo by se sice říct: „Vždyť je to natočené pro děti, proč to řešit.“ To je sice pravda, ale děti dnes žijí ve světě, kde je propracovanost samozřejmá. Reklama, sociální sítě, internet, zprávy, ale i filmy a dokumenty jsou promyšlené do posledního detailu. Každá barva, každý předmět, nic zde není náhodou, a čím dříve se to naučí rozeznávat, tím lépe. Pohádky totiž mají dvě stejně důležité funkce. Pobavit a poučit.

