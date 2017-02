BRIT Awards vzpomínaly na Davida Bowieho, britskou ikonou se stal Robbie Williams

Ceny britské populární hudby za rok 2016 jsou uděleny. BRIT Awards, známé zkráceně jako BRITs, se letos konaly již po třicáté sedmé a jako každý rok ocenily populární interprety z Velké Británie, ale i zahraničí. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil 22. února již tradičně v londýnské O2 aréně.

Mezi oceněnými nesměla chybět zpěvačka Adele, která ovšem, na rozdíl od loňských čtyř vítězství, získala první místo pouze v kategorii Britský globální úspěch. Cenu za nejlepší ženský výkon si odnesla zpěvačka Emeli Sandé, nejlepší skupinou se stala The 1975, která právě kvůli BRIT Awards musela posunout pražský únorový koncert na červen tohoto roku. Nejlepším britským singlem roku 2017 se stala píseň Shout Out to My Ex dívčí skupiny Little Mix. Nominaci za britský videoklip dokázali ve vítězství proměnit One Direction s klipem History.

Letošní ocenění BRITs Icon Awards, tedy britské ikony všech dob, se stal populární popový zpěvák Robbie Williams, který v minulosti získal již 17 cen BRIT Awards jako sólový zpěvák i člen chlapecké kapely Take That, což z něho dělá držitele největšího počtu těchto cen. Oceněním britské ikony všech dob se tak tvůrce hitů jako Rock DJ, Feel nebo Angel zařadil po boku Adele, Eltona Johna nebo Davida Bowieho. Překvapivým vítězem ceny za objev roku se stal Rag’n‘Bone Man, který získal hned dvě ocenění – druhou výhru si britský zpěvák, proslavený především písní Human, odnesl za cenu kritiků.

Stejně jako Rag’n‘Bone Man získal letos dvě ocenění i nedávno zesnulý zpěvák David Bowie, na kterého se vzpomínalo v průběhu večera hned několikrát. Ten In Memoriam získal cenu za nejlepší mužský výkon a album roku za desku Blackstar. Oceněn byl i na loňských cenách britské populární hudby, kde, necelé dva měsíce po své smrti, získal cenu britské ikony všech dob. Kromě Bowieho se vzpomínalo i na další popovou hvězdu, která zemřela minulý rok, George Michaela.

V rámci Cen britské populární hudby jsou udělovány ceny i zahraničním interpretům. Nejlepší mužský zahraniční výkon předvedl americký zpěvák Drake, nejlepší ženskou zahraniční zpěvačkou se stala Beyoncé. Ocenění nejlepší zahraniční kapely si do Spojených států odváží hip-hopové trio A Tribe Called Quest.

Foto: www.brits.co.uk