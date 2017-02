Z masa a kostí. Body The Exhibition ukazuje zázraky lidského těla v úchvatných detailech

Po pěti letech návštěvníci znovu nahlédnou pod pokličku fascinující lidské anatomie. Zprvu kontroverzní instalace lidských ostatků vzdělává a ojediněle pracuje s citlivým materiálem.

Tři stovky orgánů a více než dvacet celotělových exponátů. Organizátoři udělali od minulého setkání s výstavou Body velký pokrok a rozšířili detailní průzkum lidského těla na více než dva tisíce metrů čtverečních vystavující plochy. Spojení několika tematických expozic ukazuje nejen taje lidského těla, ale také historii medicíny a především hrozby pro citlivou schránku člověka.

Tvůrci edukativní účel posunuli na úroveň poselství o zdravém životním stylu a ochraně člověka. To lze vidět nejen z exponátů zabývajících se nemocemi, ale také z ukázky praktického vyšetření rakoviny prsu v úplném závěru. Heslo Body The Exhibition to dokazuje: výstava, co ti změní život je však především skvělou volbou pro člověka fascinovaného komplexností těla a zcela jistě funguje jako skvělá alternativa k učebnicím anatomie.

"Výstava je téměř dvojnásobně velká než byla kdekoliv v Evropě představena. Přidali jsme hlavně celotělové exponáty, které jsou pro návštěvníky nejzajímavější. Můžete zároveň vidět, kam míří nejen léčebná medicína, ale i preventivní a estetická," přibližuje Viliam Ďuriš ze společnosti JVS group, která na výstavě spolupracovala s americkou Imagine Exhibiton.

Součástí výstavy je rovněž představení historie medicíny od pravěku po starý Egypt a dál. Speciální pozornost je věnována také české stopě. V jednotlivých galeriích je připraveno 150 mediků, předkládajících odborný výklad na požádání. Celá instalace začala v Holešovicích růst už na začátku února.

"Téměř měsíční příprava měla několik fází. Nejnáročnější byla pochopitelně instalace celotělových exponátů. Jednou z nejlíbivějších částí je ale také galerie krevního oběhu a máme připravené i nějaká překvapení," popsal proces za tvorbou Body The Exhibition Petr Suchánek, který umisťoval exponáty do Křižíkových pavilonů na pražském Výstavišti Holešovice.

Nejvěrnější podoba lidské anatomie měla pochopitelně i odborný dohled. Úlohy kurátora se ujal MuDr. Radovan Hudák a přiblížil návštěvníkům jeden z exponátů v závěrečné části výstavy, tzv. vrhače disku.

"Na této celotělové instalaci můžete vidět jak kovové dlahy v pažích, tak i náhrady kolenních i kyčelních kloubů. Hlavním cílem je edukace a také prevence a upozornění na zdravý životní styl. Pokud návštěvníci uvidí zakouřené plíce nebo cirhotická játra, tak se minimálně zamyslí nad tím, zda jim pití alkoholu či kouření cigaret stojí za zničené zdraví," dodává.

Body The Exhibiton je v Holešovicích k vidění do 30.6.2017. Fotografie z výstavy si můžete prohlédnout v naší galerii.