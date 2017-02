Tři pekelně dobré show za jeden lístek - i tak by se dal označit koncert kapely Two Door Cinema Club, která zavítala v úterý 22. února do pražského Kongresového centra. Spolu s ní se totiž fanouškům představily také dvě předkapely, které předvedly rovněž velmi kvalitní výkon.

Two Door Cinema Club

Hudební večer odstartoval kapela Parcels, jako druzí se na pódiu objevili hudebníci ze skupiny Blaenavon. Obě formace nabídly návštěvníkům skvělý rozjezd a pořádně je nažhavily na hvězdu večera - partičku Two Door Cinema Club. Ta zaujala nejen svou hudbou, ale také velmi bohatým světelným vybavením stage. Jak koncert vypadal sledujte v naší fotogalerii!

Foto: Peter Fulop