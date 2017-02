Startuje výstava Body The Exhibition. Holešovické výstaviště zaplnily exponáty ze skutečných lidských těl

Výstava, která změní váš život. S touto ambicí odstartuje ve středu 22. února ve dvou Křižíkových pavilonech na holešovickém výstavišti expozice Body The Exhibition. Návštěvníkům nabídne více než 20 celotělových exponátů i stovky detailních ukázek nejrůznějších orgánů a částí těla.

hodnoceno 2x Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Nic neodhalí fungování lidského těla tak přesně, jako právě výstava Body The Exhibition, jejíž veškeré exponáty pochází ze skutečných lidských těl. Do České republiky se navíc vrací v největší možné velikosti, rozkládá se na více než 2 tisících metrech čtverečních. “Do České republiky přijela výstava Body The Exhibition v nové a největší podobě, jakou jsme tu dosud měli. Jsme rádi, že můžeme vzít návštěvníky na fascinující cestu po lidském těle,” vysvětlila zástupkyně pořadatele Lucie Nouzová z JVS Group.

Výstava, která do Prahy doputovala až z dalekého Las Vegas, je rozdělena do dvanácti galerií. V každé z nich se návštěvníci dozví vše podstatné o fungování jedné z tělních soustav. Startuje se soustavou dechovou, následuje trávicí, oběhová, svalová, nervová, kosterní, rozmnožovací a močová. Nechybí ani exponáty orgánů nakažených rakovinou či ukázky jednotlivých vývojových fází plodu. V každé části přítomní i medici, kteří jsou připraveni odpovědět na jakékoliv dotazy.

Ač se může výstava jevit kontroverzně právě kvůli využití skutečných lidských těl, vhodná je pro celou rodinu. “Na výstavy jezdí kompletní rodiny s dětmi. Nikdy se nám nestalo, že by obsah expozice byl nějak šokující například pro děti. Ty jsou velmi zvídavé a naopak přistupují k výstavě bez jakýchkoliv předsudků,” říká Nouzová. Velmi vhodná je expozice také pro studenty a školní skupiny.