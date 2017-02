Enrique Iglesias byl přemožen! Králem španělského popu se stává Alvaro Soler

Zatímco Lucerna Music Barem zněla nizozemská kapela Kensington a v O2 aréně duněl symfonický orchestr během filmu Pán prstenů: Dvě věže, Forum Karlín se zaplnilo španělskými hity, které vyprodanému publiku dovezl barcelonský hudebník Alvaro Soler. Ten vystoupil v České republice vůbec poprvé. A z reakcí publika byl tak nadšený, že slíbil brzký návrat.

Alvaro Soler měl v sobotu 18. února vystoupit původně v daleko menších prostorách klubu Roxy. Pořadatele a očividně i samotného zpěváka ale tak překvapil zájem o vstupenky, které byly hned vyprodané, že vystoupení okamžitě přeložili do větší haly Fora Karlín. I tu se povedlo fanouškům velmi rychle vyprodat, proto vítal španělského sympaťáka skutečně slušný dav lidí, především mladých fanynek. “Nikdy jsem v Praze nebyl, ale můj koncert tady byl úplně nejrychleji vyprodaný. Zajímalo by mě, čím to je,” zavtipkoval si během show zpěvák rodák z Barcelony.

Jako první se na pódiu představila hudebnice Alaska. Ta je součástí zpěvákovi kapely, na turné však v úvodu předvádí několik svých sólových skladeb. Diváky potěšila příjemným hlasem, natěšené publikum s ní však příliš nespolupracovalo. Netrpělivě totiž čekalo právě na Alvara, který se na pódiu objevil bez dlouhých okolků v půl desáté, tedy přesně v tak, jak bylo plánované. Na stage vystoupal v obyčejném tričku, kalhotách a s úsměvem na tváři. Ten mu vydržel po celý koncert.

Koncertní set zahájil zpěvák písní Animal, svým nejnovějším singlem, který představil fanouškům teprve 10. února. Následovaly songy z jeho debutového alba Eterno Agosto. Jelikož se jedná prozatím o Alvarovu jedinou desku, repertoár k výběru nemá příliš široký. Proto neodcházel zklamaný fanoušek žádného z jeho hitů. Nechyběly Libre, Agosto, Volar, Esta Noche či Lucía. Absolutně největší ohlas sklidil od publika ale jeho druhý singl Sofia, během něhož jen málokdo zůstal v klidu stát.

Samozřejmě nechyběl ani jeho vůbec první hit El Mismo Sol. Toho se dočkali fanoušci hned dvakrát. Poprvé ve speciální úpravě bez hudebního doprovodu kapely. Její členové odložili nástroje a rytmicky skladbu doprovázeli jen tleskáním či louskáním prsty. Ke konci show pak Alvaro předvedl píseň znova. Tentokrát se vším všudy. A publikum bylo opět v pohybu a zpěváka na pódiu neuvěřitelně podporovalo, z čehož byl hudebník, pro něhož se jedná o první velké turné, viditelně dojatý. “Cítím se dnes nejlíp, jak jsem se kdy na koncertu cítil! Mockrát vám děkuji,” sdělil nadšeným fanouškům.

“Na turné jsme již čtvrtým dnem a když jsme přijeli do Prahy, byli jsme už trochu unavení. Vy jste nám ale dodali energii,” pokračoval. Pravdou je, že energie proudila značně i směrem z pódia. Alvarovi se sice podařilo publikum výrazně roztančit až ke konci celého vystoupení a místy byl koncert trochu utahaný, ale jeho projev byl neuvěřitelně přirozený, sympatický a veselý, že to člověka muselo naplnit dobrou náladou. Právě výborná atmosféra, která se vytvořila mezi zpěvákem a fanoušky, dodávala koncertu něco navíc. I proto nejspíš Alvaro slíbil, že se do Prahy určitě zase podívá. A to velmi brzy.

Šestadvacetiletý zpěvák je někdy označován jako mladší Enrique Iglesias. Závěrem je ale nutné říci, že tohle označení není vůbec trefné. Méně známý Alvaro Soler je totiž daleko lepší! Zatímco Iglesias odzpíval na svém pražském koncertu většinu písní na playback a zaměřil se především na světelnou show, Soler předvedl návštěvníkům zejména svůj příjemný hlas i přirozenost a skromnost.

Foto: Barbora Bittnerová