Když si něco hodně, opravdu hodně přejete, a alespoň náznakem se to splní, nebudete si přece ověřovat fakta a snažit se to zpochybnit. Byli byste sami proti sobě. A o tom je Zlato - o obrovském průšvihu, který začal obyčejnou touhou vykopat ze země něco, co tam možná vůbec není.

hodnoceno 2x Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Filmy natočené podle skutečných událostí mají vždy něco do sebe, zejména pak ty o velkých skandálech, ty, v nichž se točí velké peníze a které mění chod dějin, byť jen v jednom jediném úzce specializovaném odvětví. Když je pak film pouze "inspirován skutečnými událostmi" (jako zde právě Zlato), může využít pro svůj prospěch obojí - jak pocit diváka, že se dívá na realitu, tak i kreativitu filmařů. Do směsi přisypeme ještě trochu dobré hudby a skvělé herecké obsazení, a můžeme si být jistí, že jsme narazili na zlatou žílu.

Zlato není dalším Vlkem z Wall Street, jak se možná dle traileru mohlo zdát, a Matthew McConaughey není tím inteligentním štíhlým chlapíkem, kterého si pamatujeme z Interstellaru či Temného případu. Je to ale špatně? Nečekejte film o dalším mocném finančním žralokovi, který se v rámci amerického snu vyhrabal z nuly na milionáře a obral cestou všechny kolem. Kenny Wells je obyčejný sympatický pán, který po otci zdědil relativně úspěšnou firmu a sen. Po letech však je úspěch firmy dávnou minulostí a Kenny netouží po ničem tolik, jako znovu se dostat na vrchol.

Zatímco Kenny Wells symbolizuje ničím nezakalený sen o zlatě, jednu touhu, jeden cíl, za nímž prostě bez otázek jde, Mike Acosta (Edgar Ramírez) zde stojí v roli vypočítavého strategizujícího geologa, co má vždy několik záložních plánů a zná alespoň 15 tahů dopředu. Otázka, zda je skutečně Kennyho přítelem či vše dělá pouze pro vlastní prospěch, zůstává nezodpovězena do posledních minut. Pravé zlato zde symbolizuje Kay (Bryce Dallas Howard), která je sice Kennym kritizována za nedostatek vize, je však přesně tou ženou, kterou by po svém bohu chtěl mít každý muž, a zejména ten, co si za něčím cílevědomě jde.

Zlato má navzdory zamotanému skandálu a několika dějovým překvapením jednoduchou příběhovou linku, kterou nás provází poměrně jednoduchý Kenny Wells. Film ani trochu nenudí, postupně graduje, a i když se divákům může několikrát zdát, že zde by mohl skončit, vždy se ještě o trochu rozvine, ještě trochu víc překvapí, a skončí úplně jinak, než to původně vypadalo. I když vám možná bude vrtat hlavou, jak velká část příběhu je pravdivá, není to úplně potřeba vědět. Zlato je přesně typ filmu, co by byl zábavný a zajímavý, i kdyby byl vymyšlený úplně celý. Že se to vážně stalo, to je takový bonus, velký zlatý nugát mezi hromadou neméně krásného zlatého prášku.

Matthew McConaughey je navzdory své mírně slizké plešce a pupku nacpaného v růžových košilích sázkou na jistotu, stejně jako téma moderního zlatokopa, snílka a příběhu o zázračném zbohatnutí. Nečekejte komedii, u níž se budete válet po zemi smíchy, nečekejte nejspíš ani prestižní ocenění či jakýkoli inovativní přístup k vyprávění. Přesto Zlato bez sebemenších pochyb má co nabídnout a stojí za to jej určitě vidět.

Kdy a kde dávají film: Zlato