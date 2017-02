Colours of Ostrava přivezou do Česka australskou legendu Midnight Oil

Imagine Dragons, Norah Jones, Jamiroquai a teď další pecka! Festival Colours of Ostrava servírují fanouškům jednu hudební lahůdku za druhou a již nyní je jasné, že program bude stát rozhodně za to. Na letošní ročník totiž dorazí také australští rockeři Midnight Oil, kteří se letos vydávají na své velkolepé comebackové světové turné. V rámci něho vystoupí také vůbec poprvé v České republice.

Miliony prodaných alb, jedenáct cen Australian Recording Industry Association a slavné hity, mezi něž patří třeba Forgotten Years, Blue Sky Mine, The Dead Heart, a především Beds Are Burning, díky němuž byla kapela uvedena do Rock and Rollové síně slávy. To jsou Mignight Oil. “Je lepší zemřít ve stoje než žít na kolenou,” to se stalo motem australské skupiny, která propojila svůj melodický rock s ostrými společenskými, ekologickými i protiválečnými protesty.

“Přivítejme Midnight Oil v původní sestavě! Zpěváka Petera Garretta, bubeníka Roba Hirsta, kytaristu Martina Rotseyho, basáka Bonese Hillmana a klávesáka Jima Moginieho. Báječnou kapelu s mocným politickým étosem, pevnými názory a radikálním gesty představující černé svědomí nejen Austrálie,” říká ředitelka festivalu Zlata Holušová. Svými názory se kapela nikdy netajila a promítala je do textů svých písní. “How can we dance when our earth is turning, how do we sleep while our beds are burning,” zpívají ve svém legendárním hitu z roku 1987.

Několikrát na sebe upozornili svými neobvyklými akcemi. V létě roku 1986 se vydali na turné po odlehlých aboridžinských oblastech. Zde vystupovala již známá kapela na provizorních pódiích, večer se bavila s hostiteli u ohňů. Po návratu pak vydala své přelomové album Diesel and Dust. Následující nahrávku s názvem Blue Sky Mine rozšířila po světě svou partyzánskou akcí - na Manhattanu odehrála protestní koncert proti ekologické katastrofě způsobené ropným tankerem. Konec první etapy kapely přišel s rokem 2002, kdy Peter Garrett vstoupil do politiky a stal se nezávislým poslancem parlamentu. Letos však skupina nadšeným fanouškům oznámila, že se vrátí na koncertní pódia. Během turné The Great Circle chce objet celý svět. Zastaví se také v Ostravě.

Festival Colours of Ostrava, který letos oslaví svůj 16. ročník, proběhne ve dnech od 19. do 22. července v industriálním areálu Dolních Vítkovic. Kromě zmiňovaných Imagine Dragons, Norah Jones, Jamiroquai a Midnight Oil dorazí i alt-J, Birdy, Moderat, Benjamin Clementine či LP, která ještě předtím odehraje dva koncerty v pražském klubu Roxy.