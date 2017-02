Co je současná malba? To pokouší přiblížit nová výstava v DOXu

Centrum současného umění DOX od 10. února nabízí ke zhlédnutí výstavu Materiál 307, jejímž cílem je představit návštěvníkům to nejlepší, co za posledních 6 let vytvořili studenti z učebny č. 307 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Výstava Materiál 307 se zaměřuje na Ateliér malby, jenž funguje na UMPRUM pod vedením Jiřího Černického. Intermediální expozice má návštěvníkům dokázat, že malba dnes není jen v obrazech pověšených v ložnici nad postelí, ale že je možné setkat se s ní i v nejrůznějších objektech či v instalacích. Zároveň se snaží odpovídat na otázky, co je to vůbec současná malba a jakých podob může nabývat.

“Ateliér vnímám jako otevřenou platformu, kde není úkolem pedagogů vést studenty k řemeslné dokonalosti, ale k emancipovanému, sebevědomému dialogu a vzájemnému sdílení idejí,” vysvětluje Černický, “malba může vypadat jakkoli - je ale podstatné, jak o ní autor přemýšlí a jak je schopen tyto myšlenky interpretovat a kontextualizovat.” Studenti pak mají brát ateliér jako místo, kde dochází ke střetu různých postojů, přičemž jejich pluralita umožňuje neustálou živou diskuzi.

Celkem výstava představí díla 21 umělců, mezi nimiž jsou současní studenti i absolventi. “Hlavní důraz jsme kladly na to, vytvořit mezi jednotlivými artefakty strukturu, která by byla odrazem vnitroateliérové diskuze. Význam se pak utváří v síti děl, tedy někde mezi nimi,” vysvětluje Eva Skopalová, jedna z kurátorského dua výstavy. “Výstava má být formulací otázky, co dnes znamená malba. Krása této otázky spočívá v nemožnosti na ni zcela odpovědět,” doplňuje druhá kurátorka Eva Skopalová, teoretička a historička výtvarného umění.

Expozice nabízí také doprovodný program. Ve dnech 9. března a 5. dubna budou pro návštěvníky připravené komentované prohlídky nejen s kurátorkami, ale také s umělci a autory jednotlivých děl. Ve středu 19. dubna pak proběhne konference Souvislá vrstva, jíž se zúčastní malíři i teoretici umění. Po jejím zakončení proběhne křest katalogu Ateliéru malby.

Foto: DOX, Jan Slavík