Grammy oznámily své vítěze. Adele proměnila všechny nominace, Beyoncé jen dvě

Jedny z nejočekávanějších hudebních cen už znají své výherce. Prestižní Ceny Grammy po roce opět ocenily ty nejlepší hudební počiny napříč hudebními žánry. Letošní ročník patřil po několika letech opět britské zpěvačce Adele, která s přehledem předehnala i favoritku Beyoncé.

Největší hudební noc. Tak se také nazývá předávání prestižních zlatých gramofonků, které každoročně uděluje těm nejvýznamnějším hudebním osobnostem National Academy of Recording Arts & Science. Ceny Grammy byly předány 12. února v losangeleském Staples Center. A tentokrát se jednalo především o souboj hudebnic.

Favoritkou letošního ročníku Cen Grammy byla bezesporu zpěvačka Beyoncé, která na sebe opět velmi výrazně upozornila minulý rok svým albem Lemonade. Nakonec však bodovala jen ve dvou kategoriích. Zlatou sošku si odnesla za nejlepší hudební video k písni Formation a za nejlepší urban album. Naproti tomu Adele proměnila všechny své nominace a stala se tak absolutní vítězkou. S albem 25 a písní Hello zvítězila hned ve všech třech hlavních kategoriích. Ocenění si odnesla za nejlepší píseň roku, nahrávku roku a album roku. K tomu si může přičíst i ceny za nejlepší vokální popové album a za nejlepší popový sólový výkon. Album 25 tak vyneslo britské zpěvačce o jednu Grammy méně, než tomu bylo u její předchozí desky 21.

Adele při přebírání ceny za album roku složila své kolegyni Beyoncé, kterou porazila ve všech hlavních kategoriích, poklonu. “Já tuto cenu nemohu přijmout,” vysvětlovala v slzách, “Album Lemonade je velkolepé, Beyoncé. Je tak velkolepé, niterné, krásné a povznášející. Moc si ho ceníme. Všichni umělci tady tě zbožňují. Jsi naše světlo.” In memoriam získal pět cen Grammy také David Bowie, který podlehl rakovině jen několik dní před svými 70. narozeninami. Jeho album Blackstar se prosadilo mimo jiné jako nejlepší alternativní album. Zlatý gramofonek získal také designer obalu desky Jonathan Barnbrook.

Objevem roku se stal Američan Chance the Rapper, který si odnesl také Grammy za nejlepší rappové album Coloring Book a za nejlepší rappový výkon s písní No Problem. V rockové kategorii zaujala svou deskou Tell Me I’m Pretty americká kapela Cage The Elephant. Nejlepší rockovou písní se stala Blackstar od Bowieho. Nejlepší taneční album roku má pak na svědomí Harley Edward Streten alias Flume, jenž zaujal svou nahrávkou Skin. V metalové kategorii bodovala kapela Megadeth.

Jako nejlepší hudební film byl pak oceněn dokumentární počin oscarového režiséra Rona Howarda The Beatles: Eight Days A Week - The Touring Years. Nejlepší sountrack minulého roku připravil John Williams ke snímku Star Wars: Síla se probouzí.

Samozřejmě že se předávání jedněch z nejprestižnějších uměleckých cen neobešlo bez výrazných hudebních čísel. V některých z nich se zavzpomínalo na zesnulé umělce. Adele vzdala svým číslem hold britskému zpěvákovi Georgi Michaelovi. Stejně jako minulý rok však své vystoupení přerušila a pokračovala až poté, co se omluvila publiku. Byla prý příliš rozrušená, jelikož hudebníka velmi respektovala. Na legendárního Prince pak během své show zavzpomínal Bruno Mars. Během přenosu vystoupila také těhotná Beyoncé a Daft Punk. Nechyběla ani legendární Metallica, s níž vystoupila Lady Gaga, která nedávno dostala celý svět svým vystoupením na Super Bowlu.

Výsledky hlavních kategorií:

Album roku:

ADELE - 25

Nahrávka roku:

ADELE - Hello

Píseň roku:

ADELE - Hello

Objev roku:

CHANCE THE RAPPER

Nejlepší urban album:

BEYONCÉ - Lemonade

Nejlepší popové album:

ADELE - 25

Nejlepší rockové album:

CAGE THE ELEPHANT - Tell Me I’m Pretty

Nejlepší taneční/elektronické album:

FLUME - Skin

Nejlepší rappové album:

CHANCE THE RAPPER ft. LILL WAYNE & 2 CHAINZ - No Problem

Nejlepší alternativní album:

DAVID BOWIE - Blackstar

Nejlepší hudební film:

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK THE TOURING YEARS

