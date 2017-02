Je tomu již dvacet let, co finská kapela Apocalyptica vydala své debutové a přelomové album Plays Metallica by Four Cellos. A toto důležité jubileum se rozhodla oslavit spolu se svými fanoušky, pro které připravila koncertní turné, během něhož se zastavila také v České republice.

Přestože měla Apocalyptica odehrát v pražském Foru Karlín o víkendu 11. a 12. února jen jediný koncert, nakonec potěšila fanoušky hned trojákem. První vystoupení totiž fanoušci vyprodali tak rychle, že organizátoři neváhali přidat ještě další show následující den. I lístky na ni ale rychle zmizely. Do třetice tak naplánovala kapela pro zájemce nedělní rockové matiné, které se uskutečnilo v neděli odpoledne před večerním koncertem.