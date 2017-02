Je to přesně 3 roky, co vstoupil do českých kin animovaný LEGO® Příběh. Film pro celou rodinu, co barevností a akcí cílil na děti a absurdním humorem a narážkami na dění ve společnosti bavil dospělé, se nyní pokusil navázat na svůj tehdejší úspěch. K tomu si vybral postavu, co v LEGO® Příběhu všem šla nejvíce na nervy, tedy Batmana.

nehodnoceno Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Batman si žije svůj osamělý hrdinský život, užívá si status celebrity, v Gothamu se cítí potřebný a sám nikoho a nic víc ke štěstí nepotřebuje. To se však změní, když při jedné potyčce s Jokerem přijde řeč na to, kdo je jeho největším nepřítelem. Zatímco Batman nepotřebuje vůbec nikoho, ani největšího nepřítele, a kromě hadích klaunů (kteří neexistují) se ničeho nebojí, Jokerovy city jsou jeho nezájmem raněny a je odhodlán si místo největšího nepřítele vydobýt stůj co stůj.

Na scénu navíc vstupují dvě další postavy. Za prvé je to sexy komisařka Barbara Gordon, dcera komisaře Gordona, jež je odhodlána začít proti padouchům bojovat po svém (tedy v rámci zákona, bez Batmana); za druhé je to pak sirotek Dick, kterého Batman omylem adoptoval na večírku, a teď si neví rady, jak se ho zbavit. Spolu s Alfredem tvoří prazvláštní pseudorodinu, která postupně učí Batmana, že pracovat sám není vždy výhodou.

Po premiéře LEGO® Příběhu se většina diváků asi shodla, že ti, kdo od filmu neměli velká očekávání, byli příjemně překvapeni, a následujících pár týdnů nám všem hrála v hlavě písnička Všechno je tu boží (Everything is awesome), jíž jsme se prostě nemohli zbavit. Tentokrát však tvůrci nejspíš usoudili, že jakákoli hlubší myšlenka ve filmu není potřeba, protože film jde bez problému utáhnout na stavebnici a spoustě vtipů. Tím se v porovnání s LEGO® Příběhem dostává LEGO® Batman okamžitě na druhé místo a absolutně svému předchůdci nestačí.

Téměř dvě hodiny poměrně nudného příběhu, ačkoli poskládaného ze superakčních scén, supervtipných dialogů a superšíleného kvanta referencí na jiné filmy nejen o superhrdinech, se vlečou a nebaví. Pro diváka není asi úplně obvyklé odejít ze sálu kina vysmátý, a přesto nespokojený, LEGO® Batman však přesně tyto pocity vyvolává. I když se mu nesčetněkrát povede donutit vás k úsměvu nebo dokonce upřímnému smíchu, po skončení si připadáte spíš otupěle a cítíte nanejvýš tak váhu odumřelých mozkových buněk. Písničku Friends are family si asi ještě chvíli budete broukat taky, kvalit ani efektu srovnatelného s Everything is awesome však zdaleka nedosahuje.

Celkově je LEGO® Batman spíše zklamáním. Vzdal se konceptu, v němž si každý najde to své, a svou cílovou skupinu rapidně zúžil na starší děti a puberťáky, kteří potřebují co nejbarevnější, nejakčnější a zvukově nejbláznivější smyslovou stimulaci, avšak bez myšlenky či méně předvídatelného děje se klidně obejdou.

Kdy a kde dávají film: LEGO® Batman film