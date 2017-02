Umí současná společnost ještě spolupracovat? Na to odpoví 19. ročník festivalu Jeden svět

Umění spolupráce. Tak zní slogan letošního ročníku festivalu Jeden svět, jímž reaguje na stav současné společnosti, která vypadá, jakoby tolik potřebnou schopnost spolupracovat pomalu ztrácela. Ať už se jedná o nového prezidenta Spojených států, Brexit či neochotu vyspělých zemí řešit migraci.

hodnoceno 1x Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

„Spolupráce není samozřejmost. Je to schopnost, které se postupně učíme. V poslední době se ale stala uměním a ovládá ji jen málokdo,“ vysvětluje téma festivalu jeho ředitelka Hana Kulhánková. Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět chce proto během svého 19. ročníku hodnotu společného úsilí a sdílení připomenout a upozornit tak na rozpolcenost dnešní společnosti plné populismu, negativních diskusí i dezinformací.

„Zvolili jsme velmi pozitivně vyznívající téma, protože naše společnost již dlouhou dobu přijímá především negativně formulovaná sdělení,“ dodává Kulhánková. Slogan Umění spolupráce vychází z oblasti současného umění, z něhož bere Jeden svět inspiraci a který zasazuje do celospolečenského kontextu. „Zásadní ideou kampaně je chápání aktu manuální práce jako prostředku k sociální interakci a socializaci. Umění pomoci či nechat si pomáhat, pracovat či spolupracovat nechápeme jako moment slabosti, ale jako jeden ze zásadních momentů přežití,“ uvedl Miroslav Hašek z kreativního studia Ideamakers, které kampaň Jednoho světa připravovalo.

Na tématiku spolupráce či její absence se pak zaměří celý festivalový program. Ten letos zahrnuje přes 110 dokumentárních snímků, které budou rozděleny do několika sekcí. Novinkou letošního ročníku bude kategorie Volte změnu!, jež se zaměří na populistická hnutí i na občanský aktivismus. Ani letos pak nebudou chybět filmy o uprchlících a jejich cestě do Evropy a po Evropě, jelikož migrace zůstává pro filmaře stále jedním ze zásadních témat. Sekce Tváře města bude sledovat vztah člověka a městského prostředí, západní rodinu a její význam v individualizované společnosti připomenou díla v kategorii Rodinné štěstí.

Návštěvníci se dočkají i tradičních sekcí, jako jsou Kdo je tady normální?, Takzvaná civilizace, Moc médií, Panorama, Jeden svět pro studenty a studentky a Jeden svět dětem. Organizátoři připravují také zvláštní projekci, která představí videa Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda na pomezí reportáže a krátkého dokumentu. Soutěžní kategorii pro sebe budou mít tento rok nově i české filmy.

Festival Jeden svět 2017 proběhne v Praze ve dnech od 6. do 15. března. Poté se přesune do vybraných českých měst i do belgického Bruselu. Nově se k festivalové rodině letos připojily severočeské Semily. Tradičně se může těšit na výběr festivalových snímků také Olomouc, Brno, Karlovy Vary, Hradec Králové, Kladno, Pardubice, Ústí nad Labem, Zlín a mnoho dalších měst po celé České republice.