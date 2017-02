Energie, elán a jedna neuvěřitelná párty. Lucky Chops dostali Prahu do kolen

Když někdo dává doslova všechno do toho, co dělá, vrátí se mu to ještě víc. A právě to byl případ Lucky Chops, „kluků z metra“, trochu punkerů, trochu jazzmenů, kterým se 5. února za jejich neuvěřitelnou show odměnil celý pražský ROXY klub.

hodnoceno 2x Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

A přitom začátek večera někdo možná viděl poněkud katastrofálně. Všichni netrpělivě čekali až DJ, nasazený jako předskokan, zahraje poslední píseň a nastoupí hvězda večera, ovšem vypadalo to, jako by se mu ani po hodině a půl hraní z pódia příliš nechtělo. I poté, co už měla několik minut hrát kapela, na kterou všichni čekali, se však nic nedělo a DJ hrál dál. Netrpěliví fanoušci se ho proto snažili dokonce vypískat, ovšem to na předskokana neplatilo.

Jak se ale ukázalo, ten za tuto situaci vůbec nemohl a sám ke konci povzbuzoval již lehce podrážděné fanoušky, ať nepřestávají pískat. Lucky Chops si ovšem stále dávali načas. A i když se DJ snažil sál zabavit dalších 20 minut proti vůli publika, alespoň nenastala situace jako na mnoha koncertech – support skončí včas a nastane půlhodinové ticho. Když se konečně za obrovské radosti publika předskokan loučil, nastala další 10minutová pauza, během níž se stále nic nedělo.

Dechové nástroje nemusí být nuda

Konečně však zhasla světla a za ohromného přivítání fanoušků na pódium naskákala neuvěřitelně sympatická a neustále usměvavá kapela, která ještě před pár lety hrála jenom v newyorském metru. A začala hned zostra – doslova po pár vteřinách roztančila celé ROXY, které se nepřestalo hýbat až do posledních tónů tohoto kvintetu. Lucky Chops tak předvedli asi to nejenergičtější vystoupení, které vůbec může existovat.

Někteří fanoušci vyjádřili své zklamání z toho, že chvíli před pražským koncertem opustil kapelu její obrovský showman Leo P, ovšem Lucky Chops dokázali, že skvělou show dokáží hravě obstarat sami. Kapela na pódiu po celou dobu skákala a tančila, a do toho všeho ještě stíhala hrát na nástroje, na které není úplně jednoduché hrát ani v „klidném stavu“. Divákům se na tenorsaxofon představil Daro Behroozi, na bicí Kevin Congleton, na tubu Raphael Buyo, trubku ovládl Joshua Gawel a na pozoun si zahrál Josh Holcomb. Lucky Chops tak ukázali Praze, že dechové nástroje nemusí být nuda ani postrach žáků základní umělecké školy. Dokázali, že se s nimi dá udělat show, kterou si budou její diváci pamatovat ještě hodně dlouho.

Are you guys ready to Rock ’n’ roll?

Kapela neustále vymýšlela něco nového, stále byla v kontaktu s publikem, které tak ani na vteřinu nemělo šanci se nudit. Pomalejší skladby střídaly divoké, plné energie od začátku až do konce, na které prostě nešlo netančit. Jako malé pauzy na oddych od tak náročného vystoupení sloužila sóla jednotlivých členů, ale i jamování mezi sebou nebo Joshuova historka o Dungeons And Dragons. Kromě tleskání do rytmu a skandování názvu skupiny fanoušci i ochotně zpívali jako doprovod k jedné z písní. To, že si Lucky Chops omotali ROXY kolem prstu, se ukázalo hned ze začátku skladby, která se z velké části odehrála v podřepu nejen kapely, ale i všech fanoušků. Celý klub tak Lucky Chops dostali doslova do kolen.

Po odehrané hodině už to vypadalo, že se Lucky Chops s Prahou loučí, ti ovšem, za neustálého tleskání fanoušků, odehráli ještě tři skladby, mezi nimiž ta nejdelší byla složená ze známých Stand By Me, Danza Kuduro a Eye Of The Tiger. Když už kapela odešla z pódia, křičící fanoušci, kteří se nechtěli smířit s koncem večera, zavolali Lucky Chops zpět, kteří za otázky „Are you guys ready to Rock’n’roll?“ zahráli ještě dva přídavky.

Když se pak ke konci večera kapela zeptala publika „Prague, will you make world a better place?“, bylo jasné, že jim více než nadšení fanoušci slíbí za jejich neuvěřitelný, hodinu a půl dlouhý výkon úplně cokoliv.

Foto: Barbora Bittnerová