Kvalitní hudba, neobyčejný zpěv a obrovské sympatie. Takový byl pražský koncert The Temper Trap

Světla zhasínají, reprodukovaná hudba utichá, publikum se mírně tlačí blíž k pódiu a na něj mezitím jakoby nic přichází hvězda pátečního večera. Australští The Temper Trap působí jak obyčejní kluci, jakmile však hrábnou do strun, rozezní bubny a frontman Dougy Mandagi začne zpívat, jakékoliv myšlenky o průměrnosti jdou stranou.

nehodnoceno Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Ale vraťme se zpět na začátek. V pátek 3. února přivítala návštěvníky v Lucerna Music Baru totiž nejprve česká kapela I Love You Honey Bunny. Ta odstartovala koncert již se sedmou hodinou večerní a svůj “předkapelní” úkol, kterým je co nejvíce rozehřát a naladit publikum na hvězdu večera, zvládla na jedničku. Za to se jí dostávala od publika neobyčejně vstřícná zpětná vazba. Během svého energického vystoupení zahrála jen několik písniček, i když mohla klidně ještě chvíli pokračovat. Kapela však svou nepříliš dlouhou show vysvětlila diplomaticky po vzoru našich politiků: “Dneska máme zkrácený set. Sorry jako!” Fanoušci si nakonec nevytleskali ani přídavek, což by možná udělali, kdyby věděli, že koncert dřív než v osm hodin stejně pokračovat nebude, a tudíž je čeká dlouhé čekání.

I to však nakonec skončilo a na pódiu se nenápadně objevila čtveřice australských hudebníků. The Temper Trap totiž vynechali jakýkoliv okázalý začátek. Na pódium nakráčeli při intru a v tlumeném světle, rychle se chopili svých nástrojů a začali v hudební jízdě, která skončila až před půl desátou. Koncert odstartovali písní Thick As Thieves, v těsném závěsu pak následoval song Love Lost. Frontman a zpěvák kapely Dougy Mandagi však nezapomněl ani na publikum v sále a hned po úvodních skladbách ho přivítal, a to neuvěřitelně mile, přirozeně, s úsměvem na tváři a leskem v oku. A v podobném duchu pak probíhala celá show. Neuvěřitelně sympaticky.

Kapela si očividně nepotrpí na vizuální efekty, proto celé vystoupení probíhalo především pod tlumenými pódiovými světly, kterým dominovala modrá, červená a růžová barva. The Temper Trap se totiž rozhodli během své první pražské návštěvy okouzlit fanoušky především kvalitní hudbou a Dougyho neobyčejným hlasem. A to se jim dařilo dokonale. Australští hudebníci prokládali rockové pecky jemnějšími baladami. V ne zcela vyprodaném, ale slušně nacpaném sále vytvořili skvělou atmosféru, kterou jim nadšené publikum oplácelo bouřlivými ovacemi.

Když po působivém provedení písně Drum Song odešla kapela z pódia, nikdo nepochyboval, že se ještě na několik minut vrátí. Publikum bylo totiž výborné, což si několikrát během večera pochvalovali i samotní členové skupiny. Fanoušci prostě bez dalších několika skladeb odejít nechtěli, a proto přivolávali The Temper Trap velmi hlasitě a poměrně dlouho. “Je to tu sice malý sál, ale vy zníte, jako kdyby tady byly dva tisíce návštěvníků,” ohodnotil jejich výkon Dougy, když se kapela vrátila zpět na přídavek.

Ten zahájila baladou Soldier On, během níž vytáhli návštěvníci spontánně zapalovače i svítilny mobilních telefonů. Následovala rychlejší píseň What If I’m Wrong, po níž přišel hřeb celého večera - hit Sweet Disposition, během něhož zpíval a tančil celý sál. Na jeho závěru navíc kapela návštěvníky vyzvala, aby si přišli zatančit na pódium spolu s nimi. Dvakrát pobízet je nemusela, a tak odehráli The Temper Trap poslední tóny své závěrečné písně v obklopení fanoušků, s nimiž si následně podali ruce nebo se vyfotografovali. Kapele se tak v úplném závěru podařilo pomyslnou zeď mezi hudebníky a jejich posluchači úplně rozmetat. Jak bylo řečeno již výše, v pátek zažil Lucerna Music Bar neuvěřitelně sympatický a milý koncert. Bez zbytečných okázalostí, ale se vším, co k tomu patří.

Foto: Barbora Bittnerová