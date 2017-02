FOTOREPORT: Jemné melodie měnící se v energické rockové vystoupení a jásající fanoušci - to byli The Naked And Famous

Lucerna Music Bar patřil ve středu 1. února alternativní indie electronic kapele z Nového Zélandu. Akce byla dva týdny dopředu vyprodaná. Právem. The Naked And Famous totiž předvedli koncert, za který by se nemuseli stydět ani v hale pro tisíce lidí.

Na koncertech existuje již taková pravidlo – předskokani na nich většinou „trpí“. Respektive trpí fanoušci, a to kvůli špatně nazvučeným nástrojům kapely, jejíž hlavní úkol je naladit obecenstvo čekající na hlavní hvězdu večera. Proto mě příjemně překvapilo, když se tohle v Lucerně nestalo. Naopak! Lepšího předskokana si nemohli The Naked and Famous snad ani vybrat. Zpěvačka Shells si svým velice příjemným, nežným až seduktivním hlasem trochu připomínajícím jemnější verzi Lany del Rey omotala fanoušky doslova kolem prstu.

Shells, s růží zastrčenou za pasem, dokázala prožít každou písničku, jako by ji zpívala někomu v hledišti. Po každé skladbě skromná zpěvačka oprávněně sklidila ohromný potlesk. Jinak vynikající jemný zvuk ale občas kazily poněkud silné basy, ovšem to fanouškům vzhledem k jejich reakcím ani moc nevadilo. Jediná škoda byla, že vystoupení Shells trvalo jen půl hodiny, ovšem po pronesení věty „I will be back in 24th June“ svitla naděje, že by Shells mohla mít v Česku brzy samostatný koncert.

Po první části večera a následném půlhodinovém přelaďování klub potemněl a v pozadí začaly hrát tóny kapely, na kterou již všichni čekali. Pomalu se rozsvítilo a z bílého dýmu postupně přišli The Naked And Famous v čele se svými dvěma hvězdami – zpěvačkou Alisou Xayalith a zpěvákem Thomem Powersem. Nechyběly zajímavé světelné efekty sladěné do červené, bílé, modré a fialové barvy, barev tak typických pro nové album kapely Simple Forms. A právě písní z nového alba, The Water Beneath You, začal koncert této novozélandské alternativní kapely.

Ovšem světla byla čas od času až agresivně blikající, namířená přímo na diváky, což nebylo nic příjemného. Další a asi i poslední výtkou by mohl být hlas obou zpěváků ztrácející se párkrát za ohlušující hudbou. Jinak šlo téměř o zvuk jako ze studia, za který sklízela kapela jeden bouřlivý potlesk za druhým. The Naked and Famous také předvedli svou všestrannost co se týče nástrojů. Alisa kromě zpěvu zvládala ještě hru na klávesy a tamburínu, Thom zase hrál na kytaru. Ovšem jejich hra na nástroje byla spíše doprovodná, o hudbu se starali hlavně jejich tři kolegové v pozadí, z nichž největší úlohu mají ve vystoupení TNAF bicí, jejichž zvuk se včera rozléhal celým klubem. Za zmínku stojí i přechody z jemných melodií k rockovým pasážím, které ani ve studiových nahrávkách kapely nebyly tak intenzivní jako na včerejším koncertě.

Během asi 75minutového představení stihli The Naked and Famous zahrát všechny oblíbené songy (Higher, All of This, Young Blood, Punching a Dream, No Way), čímž se jim fanoušci patřičně odměnili. Již od samého začátku zpívali společně s kapelou, tleskali do rytmu a tančili po celou dobu koncertu. Výraznější projevy ze strany diváků byly ovšem znemožněny nedostatkem prostoru v přecpaném Lucerna Music Baru. Přesun do větších prostor by proto fanoušci určitě ocenili. Dokazuje to i neustálý zájem o vstupenky na včerejší vyprodaný koncert, který byl i těsně před jeho začátkem. To, že by se větší prostor i samotné kapele vyplatil, dosvědčil jejich předchozí koncert v ČR, kde před třemi lety hráli pro bezmála dvanáctitisícové publikum na Rock For People. Ovšem je nutné dodat, že takovou neopakovatelnou atmosféru, jakou měl včerejší koncert TNAF, zažijí fanoušci asi jen v komorních prostorách, jako je Lucerna Music Bar.

Foto: Barbora Bittnerová