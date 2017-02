Místo u moře: realistické drama all-inclusive

Casey Affleck otevírá bránu k intimnímu příběhu, jehož hloubka se vyrovná skutečným pocitům lidí zdrcených osobní tragédií ve statečné snaze o zachování budoucnosti. Životní nadhled spolu s brilantními výkony herců přibližují publiku schopnost pokračovat v cestě i přes rány, které se nikdy nezahojí.

hodnoceno 2x Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Smrt rozděluje a přece spojuje. Tak by mohlo znít motto snímku scenáristy a režiséra Kennetha Lonergana, který jakoby znovuobjevil sílu prostého lidského vyprávění. Žádné umělotiny, žádný kýč. Osobní drama okolo postavy Leeho Chandlera předkládá realistický pohled na introvertního člověka, který se musí vypořádat se ztrátou svého bratra a opatrováním dospívajícího synovce. Až čas v dějové lince, stejně jako na filmovém plátně, napoví, jak složitý to může být pro osamělého údržbáře z Bostonu úkon. Pětitisícové městečko Manchester by the Sea v Massachusetts je totiž oním místem u moře, kde je i po letech těžké zapomínat.

Lee Chandler (Casey Affleck) je po smrti svého staršího bratra Joea (Kyle Chandler) ke svému překvapení ustanoven opatrovníkem synovce Patricka (Lucas Hedges). Za dospívajícím chlapcem se na čas stěhuje do městečka Manchester by the Sea, které kromě nelehkého úkolu skýtá i tragickou minulost. Okolnosti odloučení od manželky Randi (Michelle Williams) postupně odkrývají, že výchova mladého Patricka či bratrova smrt nebudou nejtěžšími zkouškami v Leeho životě.

Místo u moře nemohlo být víc přesné. Ve všech aspektech života totiž vystihuje realitu v tísnivé atmosféře ztráty blízkého člověka. Nikoliv ale onu hollywoodskou verzi, kterou tak často předkládají studia. Lonerganův snímek počítá s tím, že se charaktery se smrtí vyrovnávají různě. A také nezapomíná na fakt, že každý důležitý moment tvoří, jací budeme v budoucnu. Mistrovství dramatu z malého městečka přinášejí herecké výkony v hlavních (ale i vedlejších) rolích. Minimalistický portrét Leeho Chandlera je určitě Affleckův prozatímní vrchol. Introverta, kterého svírá vnitřní boj postupně odhalovaný publiku v kině, vede hercův smysl pro detail ve skromném, intimním provedení. Přesně vystavěný pro podobný typ filmu a hodný Zlatého glóbu.

V mnohých scénách mu však pomáhá Lucas Hedges, který je velkým příslibem do budoucna. Chemie Hedgese s Affleckem rezonuje v suchém humoru, sarkasmu a obecně veškeré interakci v truchlivé atmosféře. Společně hledají a nacházejí společnou řeč i neschody, které mnohdy vedou k dalším výborným dialogům. A zatímco Kyle Chandler je vhodným doplňkem do tria silných mužských výkonů, herectví Michelle Williams se zdá být přeceňované. Vítězka ceny newyorských kritiků má nominaci na Oscara za několik minut před kamerou, které si z Místa u moře rozhodně divák nezapamatuje. Její postava je pro děj klíčová, ale nejsilnější scéna má podobu divadelního dramatu z Shakespeara. A to působí vedle úsporných hereckých prostředků ostatních nepřirozeně - ačkoliv v jiných filmech by to jistě bodovalo.

Kenneth Lonergan zrežíroval scénář ze své vlastní kuchyně a jednotlivé stránky útočí ve filmové adaptaci na veškeré lidské emoce. Hořkosladký moment s nemocničním lůžkem u sanitky byl ještě dílem náhody, ale zpracování narážek, jemných naschválů či naprosté rezignace na pomoc druhému, má v podání Afflecka s Hedgesem cenu zlata. Jde především o kousky s Patrickovými známostmi, které i přes vážnost tématu baví. Podobně jako Leeho talent pro trapné okamžiky.

Stejně jako špičkový sarkasmus ale vidíme náhlé výbuchy zoufalství, záchvaty paniky a ve finále i několik scén, při kterých mrazí (krátký rozhovor otce se svými holčičkami). Dokonalostí jsou flashbacky přesně načasované do míst, kde fungují. Pokud jen na pár vtěřin tápete, přijde vysvětlení. A mnohdy to za čekání stojí. S koncem filmu nacházíme smutný fakt, že i když lidé přes těžkosti okolností nachází cestu, některé věci spravit nelze. Příběh vyzní správně do ztracena a všichni zúčastnění tomu rozumí. Stopáž filmu přesahuje dvě hodiny, ale po jeho skončení chcete víc. I když charaktery na plátně řekly jasně a zřetelně vše, co musely a měly.

Kdy a kde dávají film: Místo u moře