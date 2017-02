Únorové knižní novinky: dětská klasika, válečné deníky i hororová detektivka

Únor – měsíc, který je nejlepší přečkat ve vyhřáté posteli a samozřejmě s knížkou v ruce. Nemáte co číst? Nevadí – vybrali jsme za vás ty nejzajímavější kousky ze světa knižních novinek, které vyjdou již tento měsíc!

nehodnoceno Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Becky Albertalli – Probuzení Simona Spiera

Záhadný příběh o tom, jak je těžké být mladý a odlišný. Šestnáctiletý Simon už nějakou dobu ví, že je gay, ale ještě není připravený sdělit to okolnímu světu. Jedinou výjimkou je tajemný Blue, se kterým si Simon už několik měsíců vyměňuje e-maily a jejich vzájemné pouto sílí. Jenže pak citlivá korespondence padne do nesprávných rukou a Simon se stane obětí vydírání: buď udělá, co se po něm chce, i když se mu to příčí, nebo riskuje, že si tajné e-maily přečte celá škola. V sázce je však ještě mnohem víc – plachého Bluea by nechtěná publicita mohla vyděsit a Simon už by nikdy nezjistil, kdo Blue ve skutečnosti je… Autorka Becky Albertalli byla za svůj debutový román nominována na americkou Národní cenu za literaturu, a stala se tak jedním z největších objevů ve světě Young Adult.

Jan Karafiát – Broučci: Broučkovy pohádky

Pokračování oblíbených příběhů o svatojánských broučcích, které s oblibou čte již několik generací. Broučci už leží v postýlce a bedlivě naslouchají tatínkovým pohádkám na dobrou noc. Během svých večerních výletů se tatínek nachomýtl k nejedné úsměvné a roztomile bláznivé příhodě, a tak se dozvídáme třeba, jak se žáby koupaly ve smetaně, jak se špačci urazili, co si povídal osel s rybami, anebo jak to vypadá, když se za člověkem rozběhne štěstí. Co jiného číst dětem před spaním, než nestárnoucí klasiku, která přichází s novými příbehy?

Astrid Lindgrenová – Astrid Lindgrenová: Válečné deníky 1939-1945

Deníky Astrid Lindgrenové vyšly poprvé loni ve Švédsku a okamžitě se staly senzací. Text překypuje hlubokým smutkem i strachem, zároveň však slavnou spisovatelku dětských knih představuje jako přesvědčenou humanistku, která si odvážně, s humorem a láskou stojí za svými názory. Její deník je tak komentářem k dobovým událostem i osobním záznamem toho, jak dramatické světové události ovlivňují životy nás všech. Kniha je bohatě ilustrovaná fotografiemi deníkových listů a řadou nepublikovaných snímků z autorčina rodinného života.

Lars Kepler – Lovec králíků

Joona Linna je už dva roky ve vězení s vysokou ostrahou. Nyní ho však odvezli na tajnou schůzku. Po vraždě švédského ministra zahraničí totiž policie potřebuje, aby jí pomohl vypátrat a zastavit pachatele, který nejspíš plánuje další vraždy v politických kruzích. Policie pracuje s verzí teroristického pozadí případu, Joona však tuší, že oběti, kterých bude brzy přibývat, spojuje cosi jiného… On i Saga Bauerová musejí pracovat v utajení a proti rozkazům svých nadřízených, aby vraha zastavili dřív, než bude příliš pozdě. Hříčka osudu nečekaně postaví do centra dění populárního kuchaře Rexe Müllera. Ten má v úmyslu poprvé se postarat o svého syna Sammyho, kterého dosud zanedbával. Avšak místo tří týdnů dovolené ho čeká děsivý boj o přežití. Až se z vašeho telefonu ozve dětský hlas odříkávající básničku o deseti malých králících, dejte se na útěk, protože právě tu před smrtí slyšely všechny oběti Lovce králíků.

Karel Pacner – Neobyčejné okamžiky historie

Překvapivé až neuvěřitelné příběhy moderních dějin, kterým historici nevěnovali příliš pozornosti, objevil publicista Karel Pacner. Hrdiny poutavé knihy jsou např. první dáma USA Jacqueline Kennedyová, která působila též coby nenápadná nakladatelská redaktorka a podnítila českého autora k vydání bestselleru, Stalinův nově objevený zbrojnoš a zároveň jeho oběť, či spisovatel Gorkij, který tajně navštívil gulag. Autorův záběr na poli historie 20. a nyní už i 21. století je široký a výběr témat pestrý.

Foto: www.pixabay.com