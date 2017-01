Sedmička únorových koncertů: Česko ovládnout finské smyčce, latinský pop i američtí buskeři

Ačkoliv je únor nejkratším měsícem v roce, hudebním fanouškům letos nabízí skutečně bohatou nabídku akcí, během nichž vystoupí formace nejrůznějších žánrů. Přinášíme vám proto sedm koncertů, kterým byste v záplavě nabitých programů rozhodně měli věnovat pozornost.

Hned první únorový den si na své přijdou fanoušci novozélandské alternativně rockové formace The Naked and Famous. Ta na sebe poprvé výrazněji upozornila české publikum svým vystoupením na festivalu Rock for People v roce 2014. Nyní se kapela vrací, aby odehrála svůj první klubový pražský koncert v Lucerna Music Baru. A nedorazí s prázdnou. Návštěvníci se mohou těšit i na písně z nejnovější nahrávky Simple Forms, kterou vydala skupina v říjnu minulého roku. Koncert je již vyprodaný.

Plné O2 areny se pak dočká italský hudební skladatel Ennio Morricone, který je známý především díky své hudbě k mnoha známým filmovým hitům. Na seznamu mu nechybí soundtrack k snímkům Tenkrát na západě, Misie, Profesionál, Nejvyšší nabídka či Osm hrozných, za nějž získal dokonce Oscara. Do Prahy se hudebník vrátí v rámci turné 60 Years of Music World Tour, během něhož ho doprovodí Český národní symfonický orchestr i portugalská zpěvačka Dulce Pontes. Koncert se uskuteční 4. února a je již dlouhodobě vyprodaný.

Americká buskingová senzace Lucky Chops se opět představí v Praze. Poté, co tato veselá partička v květnu minulého roku totálně dostala Lucerna Music Bar, se do české metropole ani ne po roce opět vrací. Tentokrát se na jejich vystoupení může těšit publikum v klubu Roxy, kde zahraje 5. února. Kapela se proslavila videem, které natočil náhodný chodec v době, kdy se živila jako pouliční skupina. Nyní sklízí uznání po celém světě a i když používá ve své hudbě jen dechové nástroje a bicí, fanoušky přitahuje rockovou přímočarostí i neuvěřitelně energickým drivem. I proto je i jejich koncert již zcela vyprodaný.

4) Apocalyptica /11., 12. a 19. února/

Své dvacáté narozeniny od vydání první studiové desky letos slaví finská hudební formace Apocalyptica. Ta v rámci oslav nabídne fanouškům nejen rozšířené vydání debutu Plays Metallica By Four Cellos, ale také koncerty v rámci evropského turné, během něhož se zastaví také v Česku. Zde měla odehrát vystoupení 11. února v pražském Foru Karlín. Jelikož byl však o lístky neuvěřitelný zájem, skupina přidala ještě další dva koncerty, které se odehrají na tom samém místě následující den. Kromě hlavního města potěší také Zlín, kde vystoupí 19. února.

Jedním z nejočekávanějších únorových koncertů je překvapivě vystoupení španělského zpěváka Alvara Solera, které se uskuteční 18. února. Původně byl koncert autora hitů El Mismo Sol a Sofia naplánován do klubu Roxy. Rychlost, během níž vstupenky na koncert zmizely, však ukazovala, že je tento prostor velmi nedostatečný. Organizátoři tak vyšli vstříc prosbám fanoušků, na které lístky již nezbyly, a koncert přesunuli do Fora Karlín. I několikanásobně větší plochu dokázal však španělský hudebník brzy vyprodat, a proto ho během pražské premiéry přivítá zcela zaplněná hala.

Zatímco ve Foru Karlín bude Alvaro Soler předváděl své písně v rytmu latinského popu, na pódiu Lucerna Music Baru vystoupí nizozemská indie rocková kapela Kensington. Ta není pro tuzemské publikum žádným nováčkem. V České republice vystupovala již několikrát a jejich popularita neustále roste. Fanouškům přijede představit své čtvrté studiové album, které vyšlo v říjnu minulého roku. Jako předskokan se na koncertu představí česká alternativně rocková formace Peter Pan Complex. Vstupenky na koncert jsou k dispozici v internetovém předprodeji za 450 korun.

7) Lindsey Stirling /28. února a 1. března/

Magická houslistka Lindsey Stirling se do české metropole vrátí hned s dvěma koncerty. V Praze měla původně zahrát pouze 1. března, svou vynikající hrou na housle a energickými choreografiemi však fanoušky natolik přitahuje, že byl koncert velmi rychle vyprodán. A protože se na spoustu zájemců již nedostalo, rozhodla se talentovaná hudebnice přidat ještě jedno vystoupení navíc. To se odehraje poslední únorový den ve Foru Karlín. A zatímco na březnové vystoupení již vstupenky neseženete, na únorový termín ještě několik lístků zbývá. K zakoupení jsou v internetových předprodejích za 840 korun.