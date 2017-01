Příběhy, ve kterých vystupují zvířata, si u širokého publika vždy najdou své místo a někdy ani nemusí mít pointu nebo dobré herce. U těchto filmů stačí jenom zavrtět ocáskem a popularita je na světě. Občas se to ale i u nich po všech stránkách povede, což dokázal i Lasse Hallström a jeho Hačikó – příběh psa. Teď, po osmi letech, se to režisér pokusil zopakovat a natočil snímek Psí poslání. Sláva ho ale asi nečeká, a to jen kvůli jednomu videu.

Začátek každého psího života je stejný. Teplo, mléko a spánek. Potom se ale jeho osud odvíjí od toho, kdo se stane jeho pánem. Bailey, nebo spíše jeho duše, těch pánů vystřídala několik. Byl retrívrem i německým ovčákem, psem i fenkou, s ocáskem i bez něj, jeho pánem byl malý kluk Eaton, potom policista Carlos, pak studentka Maya a nakonec lidé, kteří se o něj vůbec nestarali. U každého z nich ale Bailey věděl, proč tam je, až na toho prvního. A tak se po padesáti letech vrací za Eatonem zjistit, jaké bylo jeho první psí poslání.

Jedno video, zničená pověst

Bohužel kolem nevinného příběhu se ale už teď stahují mračna. Ještě před premiérou se totiž na veřejnost dostalo video, na kterém filmaři nutí jednoho ze psů, aby skočil do umělých peřejí. Režisér filmu Lasse Hallström na Twitteru oznámil, že nevěděl, co se stalo, dokud neviděl nahrávku. Zároveň se vyjádřil, že všichni ze štábu byli odhodláni poskytovat milující a bezpečné prostředí pro zvířata ve filmu. Celá aféra se vyšetřuje, ale snímek kvůli ní sbírá jedno negativní hodnocení za druhým, což si sám o sobě nezaslouží.

Ačkoli je Psí poslání někdy až příliš dojemné a vtíravé, dokáže zapůsobit na city i těch největších psích odpůrců. To je pozitivum i negativum. Na jednu stranu, jak Bailey mění svoje životy, rasy, pohlaví, donutí vás se smát, plakat a přemýšlet nad tím, jak vlastně psi v naší společnosti žijí. Naopak někdy je té sentimentality až dost a mění se spíš v nepříjemný patos. Naštěstí ve chvíli, kdy už je citů na plátně moc, některý ze psů děj posune dál nebo alespoň udělá něco, co vás vytrhne ze zachmuřené nálady.

Nejlepším hercem se stává pes

Je asi nesmyslné hodnotit psí herectví, ale faktem je, že zvířata v tomto filmu odvedla lepší práci než lidé. Uznávám, mají to jednodušší, stačí přirozeně naklonit hlavu, tím rozněžnit celý sál a pomyslný psí Oscar je na světě. Nicméně všichni lidští herci bohužel hrají stylem „tohle je o psech, my jsme křoví, proč bychom se měli snažit“. Loď se sotva průměrnými hereckými výkony pak potápí Dennis Quaid (Surfařka, Past na rodiče), kterému prostě nelze uvěřit, že má psi rád, což je ve filmu o lásce k nim problém.

I přes dotěrnost a nepříliš dobré herecké výkony má Psí poslání i jedno velké plus – učí. Snaží se nám, i když v pohádkovém hávu, ukázat, kdo psi jsou a jak by teoreticky mohli chápat prostředí, ve kterém žijí. A navíc nám říká, abychom byli trochu víc, jako naši nejlepší zvířecí přátelé. Psím posláním je totiž hrát si, chránit, všechny olizovat, netrápit se, nevzdychat a žít tady a teď. A to by mělo být tak trochu poslání každého z nás.

PS: Bez aféry by se film pravděpodobně vyšplhal na 60 %. S aférou dostal známku 50 %, jelikož ve filmu o lásce k nejlepšímu příteli člověka by se se psi mělo s láskou také zacházet. Pro „nepejskaře“ pak spadne hodnocení až k 40 %.

