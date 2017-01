Oscarové nominace jsou uděleny. Nejvíce bodoval snímek La La Land

Nominace na 89. ročník cen Akademie, jejichž předávání je jednou z nejvýznamnějších kulturních událostí roku, nepřinesly letos velké pozdvižení. Jak bylo totiž předpovídáno, nejvíce nominací získal snímek režiséra Damiena Chazelle La La Land.

La La Land sice vešel do kin až na sklonku minulého roku, hned se ale ujal přední pozice v nominacích na Oscary. Nasbíral jich celkem čtrnáct, čímž se zařadil k tak slavným snímkům jako Vše o Evě (1950) nebo Titanic (1997), tedy filmům, které zatím získaly nejvíce oscarových nominací v historii. Snímek, který je teprve necelé dva měsíce starý, bude soutěžit ve všech nejvýznamnějších kategoriích. V kategorii nejlepší mužské hlavní role jej bude reprezentovat Ryan Gossling a v nejlepší ženské hlavní roli Emma Stone.

Snímku La La Land budou nejvíce konkurovat filmy Moonligt (české premiéry se dočká v únoru 2017) a Příchozí, jejichž názvy byly v souvislosti s nominacemi také často skloňovány. Oba získaly po osmi nominacích. V šesti kategoriích budou dále soutěžit snímky Lion, Místo u moře (Manchester by the Sea) a Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny. V hlavní mužské roli by se měl strhnout boj mezi Ryanem Gosslingem (La La Land) a Casey Affleckem (Místo u moře), žhavou kandidátkou na hlavní ženskou roli je Natalie Portman za film Jackie. V režisérské kategorii je pomyslným „šampionem“ režisér Damien Chazelle (La La Land), v nominacích je ale i například Mel Gibson za svůj film Hicksaw Ridge.

Kromě zatím nejvyššího počtu nominací La La Landu mají letos Oscaři i další rekordy. Meryl Streepová je letos díky snímu Božská Florence (Florence Foster Jenkins) nominována již po dvacáté, stále si tak drží místo herečky s největším počtem nominací v historii. Další rekordmankou je herečka Viola Davis, která se díky letošní nominaci za vedlejší roli ve snímku Fences stala první černošskou herečkou, která byla třikrát nominována na Oscara.

Letošní rok vládla ve Spojených státech dokumentárním filmům rasová témata, nominaci tak získal například dokument o rasové nerovnosti za zdmi vězení 13th. V kategorii animovaných filmů byly vyzdviženy filmy Zootopia nebo Moana. Na nominaci na Oskary aspiroval i český snímek Happy End, který se ale mezi finalisty v kategorii krátkometrážní animovaný film nakonec nedostal.

Slavnostní předávání 89. ročníku cen akademie proběhne v Los Angeles 26. února.





