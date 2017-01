Oslava života v punk-rockovém. Famózní cirkus Green Day dorazil do Prahy.

Z pankáčů v dýmu marihuany už dávno vyrostli. Jejich osobitý styl a sžití s publikem však probudilo pražskou Tipsport arenu do divokých radovánek, kde bylo místo pro hudební revoluce, punkové vzpomínky i politické postoje ze čtyřakordových čísel.

Třináctitisícová arena se pomalu rozehřívá. Od sedmi hodin do početného davu fanoušků posílají svou energii kalifornští The Interruptors, zatímco nemalá skupinka návštěvníků ještě prochází bezpečností kontrolou u vstupu. Mnozí tak dorazí právě ve chvíli, kdy už se netrpělivě očekávají hlavní hvězdy večera. Hudební výplni v programovém intermezzu neznámý DJ přidává na hlasitosti a servíruje již slušně zaplněné hale Bohemian Rhapsody. Hlas nezapomenutelného Freddieho utichne, světla zhasnou a na scénu příchazí alkoholem posilněný růžový králík. Show začíná.

Green Day, známí svými punkovými kusy i rockovými operami, startují politickým singlem Know Your Enemy. Energický výkop do dvou a půl hodiny dlouhého koncertu se neobejde bez raných projevů nesympatie k novopečenému americkému prezidentovi, ačkoliv si zpěvák Billie Joe Armstrong to nejlepší schovává na skladbu podle něj daleko vyhovující, American Idiot. Trojice amerických muzikantů společně s výkřikem "No Trump!" předkládá publiku dvě skladby z propagované desky. Stejnojmennou Revolution Radio a Bang Bang poskytující hudební svědectví o americkém násilí se zbraní v ruce.

Praha! oslovuje potetovaný frontman tleskající dav a důrazně vyžaduje, aby na nohou stál i sektor sedících diváků. Je mu bez okolků vyhověno. Následuje série tří písní z alba American Idiot, se kterým kapela z Kalifornie prolomila hráz mezi punk-rockem a rockovou árií s politickým podtextem. Granát ve tvaru srdce prozatím reprezentují Holiday, Letterbomb a Boulevard of Broken Dreams.

Kapela na pódiu žije každým dalším příspěvkem, který je s nadšením přijímán rozezpívaným publikem. Armstrong se vokálními hříčkami ujišťuje o hlasité spolupráci fanoušků a oznamuje příchod skladeb pro příznivce Green Day ze staré školy. Mix hitů z desek Kerplunk!, Nimrod, Warning či Dookie obsahuje například Longview, 2000 Light Years Away, Hitchin' a Ride, When I Come Around nebo Waiting. Mezi ně se vkrádá jen novinka Youngblood, která se však stylem svým předchůdcům velmi podobá. Scattered a Minority dělí stará léta od návratu k rockové opeře a drogovému alter egu hlavního hrdiny. Are We the Waiting vrcholí příchodem St. Jimmyho.

Akustika v holešovické areně není z nejlepších a kytary místy zavazbí v nepěkný pískot z reproduktorů, ale rozjetému kotli to nevadí. Určitě ne fanynce, kterou Armstrong vytahuje s coverem Knowledge na pódium, aby předvedla své kytarové umění. Poskakující dívce sice chybí větší trénink, ale s pomocí frontmana úkol zvládá a kytaru si odnáší domů (jako hrající diváci tradičně na větších akcích Green Day).

Mozaika hitů pokračuje bláznivou písní Basket Case, skladbou She a kultovní taškařicí King For A Day, kterou prokládá cover verze Shout, (I Can't Get No) Satisfaction, Hey Jude a dokonalá pocta Georgi Michaelovi - saxofonový Careless Whisper v podání Jasona Freese. Ozdobeni výstředními čepicemi, maskami a kloubouky dokazují členové kapely svou neutuchající hravost a vášeň pro muziku v té nejčistší podobě. Závěr setlistu před přídavky se logicky nese v duchu nového alba. Dechberoucí Still Breathing střídá přes sedm minut dlouhá zpověď Forever Now, která ve svých třech částech uzavírá pomyslný kruh na desce Revolution Radio a živě zní neuvěřitelně dobře.

Po návratu se Armstrong ještě jednou vrací k Trumpovi, když upravuje text písně American Idiot na tělo americké hlavě státu ("I'm not a part of a Trump f*cking agenda"). Epilog rockové opery dále obstarává nejdelší skladba v historii kapely, ambiciózní Jesus of Suburbia.

Je krátce před půl jedenáctou a kužel světla nachází osamoceného Armstronga s elektro-akustickou kytarou. Lednovou oslavu radosti, vášně, hudby a života, jak sám koncert několikrát za večer nazval, je třeba zakončit strunným střetem nového se starým. Éry punkové s politickou revolucí. Ordinary World zpěváka poprvé za večer nachytá při textové amnézii, aby následně poslední skladbou Armstrong vystavil ortel diváků nad skvělou show. Fráze Good Riddance, která se skrývá v názvu komorního finále, je výrazem pro oslavu čehosi, co je konečně pryč. Publiku v Tipsport areně ale v hlavě běžel s jistotou její podtitul: Time Of Your Life.

