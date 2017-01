Letos slaví desáté narozeniny netradiční animovaný film Divoké vlny. Studio Sony Pictures se rozhodlo, že mu ke kulatému výročí nadělí malého brášku. Bohužel kromě obsahu toho Divoké vlny 2 moc nepodědily, a zařadily se tak do dlouhé řady sequelů, které si diváci v paměti neuchovají.

hodnoceno 4x Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

V roce 2007 se dostala do kin velmi zvláštní pohádka o tučňácích, jejichž největší vášní bylo surfování. Samotnou zápletkou by asi tolik neočaroval. Naštěstí se autoři rozhodli, že z něj udělají něco mezi animovaným mockumentary (vymyšlený příběh natočený jako dokument) a reportáží ze surfařských závodů. Sázka na nejistotu se vyplatila a snímek se dostal do pěti nejlepších animovaných filmů na tehdejších Oscarech.

Po deseti letech se k hrdinům prvního dílu tuňákovi a surfaři Codymu Maverickovi, „tučňáčici“ a plavčici Lani, namyšlenému tučňákovi Tanku Evansovi a kuřeti Joevovi, které jsme poznali díky surfařským závodům na ostrově Pen-Guí, přidávají Hang 5, nejlepší surfařská skupina. Jednotlivé členy - vydru a vedoucího Mr. McMahona, tučňáky J.C., Huntera a Hrobníka, a papuchalka Paige - poznáváme přes Codyho vzpomínku z dětských let, což je jedna z mála povedených pasáží ve filmu. Všichni se společně vydávají na Zabijácké ostrovy, nejlepší surfařské místo na světě, aby si zajezdili na blesku.

Podobnost s wrestlingem "čistě náhodná"

Jelikož byl film iniciován společností World Wrestling Entertainment (WWE), nemůžeme se divit, že postavy z Hang 5 byly vzhledově i povahově vytvořeny podle současných wrestlingových hvězd. Mr. Macmahon podle Vince McMahona, J.C. podle Johna Ceny, Hunter podle Tripla H, Hrobník podle The Undertakera (v překladu hrobník) a Paige podle Paige. Podobnost ve jménech i vzhledu není jen čistě náhodná, naopak je to jednoduše "skrytá" reklama na americký wrestling. Pohádková reklama pro děti.

Po deseti letech se kouzlo vytratilo

Bohužel jako v devíti z deseti případů i tohle pokračování slavného filmu ztratilo svoje kouzlo. Ačkoli si film stále drží reportážní prvky, netradiční zpracování už na diváka nefunguje jako kouzelná hůlka. Příznivci animovaných filmů totiž za deset let dospěli a chtějí víc – kvalitní animace, nápaditý příběh, propracovanou psychologii postav a spoustu sudů kouzla - díky kterému odchází z kina s úsměvem na rtech nebo se vzpomínkou na dětská léta.

Na Divoké vlny 2 se tedy spíše hodí vzít ty nejmenší z nás, kteří svá dětská léta právě prožívají a pro které je film vlastně určen. Na rozdíl od prvního dílu se totiž autoři zaměřili právě na ně. Dospělí se tentokrát nedočkají vtipů mezi řádky nebo zajímavého příběhu. To by ale nebyl problém. U „animáků“ většinou předpokládáme, že hlavním divákem bude dítě, ale i to očekává neočekávaný konec. Bohužel ten nám scénáristé nedopřáli. Máte spíš pocit, že se díváte, díváte a najednou uběhnou dva záběry, a pak už jen přijde lehce výchovný závěr, kterým se naneštěstí snímek z průměru dostává lehce pod něj.

Kdy a kde dávají film: Divoké vlny 2