Českými kiny se opět prožene Severská filmová zima. Dorazí i norský režisér Jan Vardøen

V průběhu února a března se ve třinácti českých i moravských kinech pěkně ochladí! Již posedmé se totiž uskuteční festival Severská filmová zima, jenž každoročně nabízí to nejlepší a nejzajímavější z kinematografie skandinávských a pobaltských zemí.

Letos festival uvede v české premiéře hned jedenáct snímků skandinávských a pobaltských států. Celkem se diváci dočkají 26 filmů ze sedmi evropských zemí. Připraveno je osm norských, osm švédských, čtyři finské, dva dánské, dva islandské, jeden litevský a jeden estonský zástupce. Chybět nebudou detektivní příběhy i syrová dramata plná krásné skandinávské přírody a drsného severského humoru.

Festival v Praze zahájí ve čtvrtek 9. února norský režisér a spisovatel Jan Vardøen, který uvede hned tří celovečerní filmy. V exkluzivní evropské předpremiéře představí snímek Norský dům zabývající se s humorným odstupem tématem migrace. Komediální drama Podzim nabídne pohled na bouřlivý vztah mezi populárním hercem a inspicientkou Národního divadla. Srdce lehkosti čerpá inspiraci z divadelní hry Henrika Ibsena Paní z moře.

Dánskou kinematografii bude na festivalu reprezentovat komedie Comeback, finskou tvorbu mohou diváci zhlédnout v dramatu Mimo mapu. Chybět nebude ani finsko-litevský snímek Dvě noci do úsvitu, švédské komedie Pozdravy ze severu a Simonův vesmír či romantické drama Nesmrtelní. Festival nabídne rovněž snímky, jenž vychází z knižních předloh oblíbených severských spisovatelů. Mezi ně patří thriller Odplata vycházející z knihy Ingvara Ambjørnsena či komedie Ženy v příliš velkých pánských košilích natočené na motivy autorky Gunnhild Øyehaug.

Na své si přijdou také fanoušci dokumentů. Švédský snímek Bezva lidi přiblíží divákům životní cestu prvního somálského bandy týmu, jehož hráči sice nikdy nestáli na bruslích, ale chtějí se zúčastnit blížícího se Mistrovství světa. Estonské válečné drama 1944: Přinuceni k boji se zaměřuje na bouřlivé osudy Estonska během 2. světové války, především pak na rok 1944, kdy zbytky ozbrojených skupin musely klást odpor Sovětům, a to až do 50. let. Jednalo se o období plné vražd, politických procesů, teroru či deportací do gulagů.

Po Praze se mohou na svůj severský vítr těšit také kina v dalších městech. Severská filmová zima dorazí rovněž do Brna, Hradce Králové, Liberce, Ostravy, Zlína a dalších českých a moravských měst.

