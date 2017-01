Festival Film Music Prague ohlašuje dalšího hosta. Do Prahy zavítá skladatel Joe Hisaishi

Do české metropole poprvé zavítá japonský skladatel Joe Hisaishi, aby v rámci festivalu Film Music Prague 2017 dirigoval koncert The World of Joe Hisaishi. Během něj představí návštěvníkům své filmové melodie, mezi nimiž nechybí ani ty k animovaným snímkům Cesta do fantazie a Princezna Mononoke.

nehodnoceno Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Joe Hisaishi je slavným skladatelem, který se proslavil především svou hudbou k anime filmům režiséra Hayao Miyazakiho. Dlouhá léta spolupracoval s japonským Studiem Ghibli a melodiemi k jeho snímkům okouzloval celý svět. „Je to pro nás velká čest. Joe Hisaishi je fenomén. V Evropě to bude jeho teprve druhý koncert, proto jsme rádi za tuto příležitost,“ řekl ředitel festivalu Film Music Prague Nikola Bojčev.

Koncert japonského skladatele se uskuteční v neděli 23. dubna ve Foru Karlín. Joe Hisaishi během něj bude digigovat nejen symfonický orchestr, ale také chlapecký sbor Boni Pueri. Vstupenky na koncert jsou k dispozici v internetovém předprodeji za ceny od 1 699 do 2 999 korun.

V rámci festivalu Film Music Prague byly již ohlášeny další dva koncerty. Kromě Hisaishiho do Prahy dorazí také skotský skladatel Craig Armstrong, který díky své hudbě k filmu Moulin Rouge získal Grammy i Zlatý Glóbus. Ten v rámci koncertu s názvem A Story of Love uvede 21. dubna v Paláci Žofín skladby nejen z Moulin Rouge, ale také ze snímků Velký Gatsby, Romeo a Julie, Láska nebeská nebo Královna Alžběta: Zlatý věk. Během show vystoupí i britká sopranistka Christina Johnston.

Na své si během festivalu přijdou také fanoušci filmů o vetřelcích. Ti se mohou těšit na dvouhodinovou multimediální koncertní show Alien: The Symphony, která zkombinuje hudbu z vetřeleckých filmů se speciálními efekty i atmosférickým osvětlením. Koncertu, jenž se uskuteční 22. dubna ve Foru Karlín, se ujme japonský dirigent Chuhei Iwasaki. Ten bude řídit Filmovou filharmonii a sbor. Návštěvníci se ve světové premiéře dočkají suity z filmu Prometheus, jejímž autorem je skladatel Harry Gregson-Williams.