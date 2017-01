Pod rouškou noci: vleklá gangsterka v rumovém opojení

Mafiáni z období americké prohibice potvrzují na filmovém plátně dvě neochvějné jistoty. Padouši v kloboucích jsou stále atraktivním tématem a Affleckovu dobrosrdečnému výrazu sluší více místo za kamerou.

Zatímco mladší z bratrů Afflecků Casey sklízí uznání (a ceny) za roli ve snímku Místo u moře (Manchester By The Sea), známější Ben si znovu na svá bedra naložil trojjedinou úlohu režie, scénáře a hlavní role - tentokrát v mafiánské kriminálce Live By Night. Atmosféra prohibičního období a smokingů na míru připomíná českým gamerům notoricky známou hru Mafia: The City Of Lost Heaven. Adaptace románu Dennise Lehana je však hlavně pokusem o poctu kultovnímu žánru mistrů organizovaného zločinu. A přestože by si filmový Ybor určitě lépe poradil s mafiánem ostřejších rysů, nelze snímku upřít smysl pro tradiční vendetu mezi rodinami s mocí. Takový, že v něm svůj cenný kapitál dává všanc i producent Leonardo DiCaprio.

Joe Coughlin (Ben Affleck) se vrací z válečného konfliktu s jediným přáním. Jeho život už nebudou řídit rozkazy jiného muže. Zpět v americkém Bostonu roku 1926 se živí jako zloděj a psanec, avšak bez krveprolití druhých. To se změní ve chvíli, kdy ho další rutinní melouch téměř zabije. Místo smrti přicházejí léta ve vězení a také vědomí toho, že pro osobní vendetu a budoucnost bude muset ještě jednou svěřit svůj osud do cizích, mafiánských rukou. Z kdysi dobrého muže se stává gangster první třídy.

Éra slavné americké prohibice měla a má pro film neoddiskutovatelnou romantiku. Akční scény, lesk samopalů Thompson v ostrém slunci zkažených měst a sem tam nabídka, která se neodmítá. Úspěch Kmotra, který se však odehrává v pozdějších 50. letech, dokazuje atraktivitu žánru a tudíž i smysl Affleckova zpracování. Dějová linka v Live By Night má však své vady a ve svém nejhorším stadiu připomíná podivný slepenec, který se vleče něco málo přes dvě hodiny. Ze začátku některé scény dokonce nabízejí mizernou práci ve střižně. Nesmírně však těží z oceňované předlohy Dennise Lehana a již zmiňovaného tématu kriminálních rodin. Co ale zachrání téma, rozbije absence větší akce, celková mdlost a velký počet hluchých scén, které se vezou s příliš dlouhou stopáží a bohužel i tradiční hereckou stopou hlavního hrdiny.

Coughlinovi schází to správné mafiánské charisma, jelikož se Affleck pohybuje někde mezi dobrosrdečným partnerem, váhajícím pistolníkem a drsným gangsterem s tváří Chuckieho Sullivana z Dobrého Willa Huntinga. Role mu nesedí, ale jelikož si snímek napsal a zrežíroval, těžko mu asi někdo odporoval v castingu. Ani při troše dobré vůle mu jeho transformaci na vládce zkorumpovaného Yboru nelze věřit. Naštěstí má kolem sebe zajímavější výběr kolegů čítaje Brendona Gleesona, skvělého Chrise Coopera nebo hláškujícího Chrise Messiny. Něžné pohlaví pak zdatně reprezentuje Zoe Saldana či Elle Fanning. Sienna Miller má tu smůlu, že její slibně se rozvíjející postavě dojdou dobré pasáže ve scénáři.

Pod rouškou noci nejlépe střílí a funguje s maličkostmi. Místy pomůže chytrá vražda, pánbíčkářství proti hazardu nebo trumf v podobě drsných hochů z Ku-klux-klanu. I dvě velké akční scény ve filmu mají to správné tempo. Divák se ale marně těší na přídavek. Přesto výrazné momenty v hlavě utkví a Affleckovo dílo gangsterský žánr neurazí, ani okázale nepohřbí. Joe Coughlin ve filmu tvrdí, že mocný muž nemusí být krutý. Filmová mafie to však vyžaduje, společně se štědřejší akcí a drsnější editací ve střižně. Příště už by divácká rodina nemusela být tak schovívavá.

