Nečekejte na autogramiády! Vydražte si kytaru s podpisem 22 českých kapel a pomozte tím dobré věci

Ve čtvrtek 2. února 2017 propukne v Lucerna Music baru párty, kterou si nemohou nechat ujít nejen milovníci plakátů, bukletů a kapelových triček. Megaton Production ve spolupráci s Kytary.cz připravili slavnostní vyhlášení 8. ročníku jediné české soutěže o nejlepší hudební design – Megaton Fashion Show 2016.

Zároveň s cenami výhercům veřejného hlasování o nejlepší návrhy v několika kategoriích bude předáno i ocenění nejlepšímu designerovi či designerce, vybrané odbornou porotou. V té letos zasedli fotograf Tomáš Třeštík, hudebník a grafik Bonus a architekt a designer Jerry Koza. Trofeje pro letošní ročník vytvořil sklářský výtvarník a scénograf Ricardo Hoineff.

Živě vystoupí kapely Stroy a Lazer Viking. Těšit se můžete i na tradiční módní přehlídku. V rolích modelů a modelek, hrdě nosící vlastní merč, se mimo jiných objeví například kapely Trautenberk, Ovoce, The Fellas, Five O’Clock Tea nebo ISUA. Moderátorem večera bude Jan Kunze, frontman Kofe-In, projekci zajistí VJ m0rf, hudební doprovod DJ Adlet. A o ty, kteří vydrží na nohou až do konce, se pak na afterparty postarají DJ ED Bass a DJs Páni kluci.

V neposlední řadě je na programu předání unikátních hudebních nástrojů, jejichž dražba právě probíhá. Pro potřeby Megaton Fashion Show 2016 tyto artefakty k obrazu svému pomalovali Milan Cais z Tata Bojs, tatéři Zdeňka Vyhlídková (ZdVyhl Tattoo) a Petr „Szabi“ Szabó (Tattoo Szabi), Daniel Kurz, tvůrci streamového pořadu Basárny a Slušnej kanál TV, kterému se podařilo získat celou plejádu podpisů na draženou kytaru (např. David Koller, Wohnout, UDG, Škwor a další).

Aretfakty je možné dražit do 23. 1. 2017, na facebookovém profilu Megaton Production

Megaton Fashion Show má zároveň charitativní charakter. Výtěžek z dražby a dobrovolného vstupného putuje Nadaci Terezy Maxové dětem. Každý rok si z jejich portfolia Megaton Production vybírá konkrétní projekt, zaměřený na podporu dětí či dospívajících ve znevýhodněné sociální situaci. Letos podpoříme neziskovou organizaci LATA, která pomáhá ohroženým dětem a mládeži ve věku 13 – 26 let z Prahy a okolí, především formou dobrovolnických asistenčních programů.