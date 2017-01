Proč právě on? Přisprostlé lednové Vánoce, u kterých se budete smát

Začátek roku bohužel většinou nebývá nabitý skvělými filmovými novinkami. V programech kin nenajdete mnoho premiér, od kterých byste očekávali něco víc. Letos se ale vyplatí si trochu oddychnout od povánočních slev a jít na poslední vánoční film Proč právě on?, který je zvláštní hlavně tím, že se u něj budete bavit.

Obsahově je Proč právě on? typickým příkladem komedie, ve které se střetávají dvě generace. Stephanie (Zoey Deutch) si našla přítele Lairda (James Franco), který vytváří mobilní aplikace. Navíc je tak trochu „bez filtru“, což v podstatě znamená, že vypustí do světa cokoli, co ho napadne, včetně každého sprostého slova a detailu z jejich sexuálního života. I přes to ho Steph chce představit svojí rodině. Laird si postupně získá srdce matky i bratra, ale Stephaniein otec Ned (Bryan Craston) je neoblomný a má jediný cíl – uchránit svou dceru před tímhle šílencem.

Ještě předtím než film vůbec začne, víte, že něco bude jinak, a to ve chvíli, kdy se na vás snese vlna sprostých slov z úst Jamese Franca. Bez úvodu, bez skrupulí. Stíháte jenom žasnout a smát se tomu, jak to vypadá, když je někdo na sto padesát procent upřímný. Po chvíli si ale na všechny ty sprosťárny zvyknete a co je s podivem, i přes to vám zbyde velmi slušná komedie, která plní svůj účel. Jednoduše baví. Bohužel, čím víc se snímek blíží k titulkům, ztrácí vtip i nasazení a končí celkem tuctově, i když je ozvláštněn příchodem kapely Kiss.

Už zase je fotr lotr?

Ze dvou důvodů se více než nabízí porovnat tuhle komedii s její o sedmnáct let mladší příbuznou – Fotr je lotr. Na první pohled je jasné, že zpracovávají stejné téma, i když pokaždé trochu jinak. Základ je ale stejný, milovaná dcera si vybrala za svého vyvoleného muže, kterého jí nevybral její otec. Zajímavější ale je, že obě spojuje jeden muž, John Hamburg, který se podílel na vzniku obou scénářů a snímek Proč právě on? i zrežíroval. Navíc to vypadá, jakoby si předtím pouze připravoval přisprostlou půdu a teprve nyní mu nově nabitá režisérská sesle pomohla vypustit jeho ostrovtip se všemi vulgaritami světa najednou.

Neodolatelný James Franco

V tom m pomohli hlavně dva herci, z nichž jeden svým hereckým umem vyčnívá nad ostatní. Jamesi Francovi (Spider Man, Hodina pravdy) se podařilo vytvořit muže, do kterého by se zamilovala každá žena a zároveň by ho neodsouhlasil žádný otec. S komediální lehkostí si poskakuje po filmovém plátně, rozdává úsměvy ze strany na stranu a vypadá, že si skutečně užívá ten pocit, že v téhle filmové realitě mu projde úplně všechno. Zdárně ho vyvažuje zachmuřený a rozumný Brayn Craston (Perníkový táta). Z jeho výrazu je patrné, že ani ve skutečnosti by nedokázal přijmout dům, kde se nepoužívá papír ani na toaletě, a tak snad některé scény nemusel ani hrát. Stačilo si jen představit, že je to realita.

Kromě toho, že Proč právě on? je komedie, u které se alespoň zasmějete, což se dnes už často říct nedá, v sobě tento film schovává ještě jedno malé poselství. Dnešní společnost nás nutí držet se určitých společenských a etických zásad, které nás ale svazují. James Franco nám ale s velkou nadsázkou ukazuje, že to jde i jinak a svět se nezblázní. Můžete si pořídit velkého soba, potetovat si celé tělo naprostými nesmysly a místo spojek říkat sprostá slova. Proč ne? A to je to, co má tahle komedie navíc. Z kina odcházíte s pocitem naprosté svobody a se smíchem na rtech.

