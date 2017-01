Bubeník Phil Rudd zahraje průřez AC/DC i svou tvorbou. Supportovat mu budou čeští Stroy a Hanta

Světově nejen muzikanty uznávaný bubeník, duše i srdce australské hardrockové kapely AC/DC Phil Rudd vystoupí poprvé v České republice v rámci svého projektu Head Job European Tour 2017. To startuje koncem března.

Phil Rudd zahraje se svou partou naživo všechny proslulé hity v kombinaci se svou vlastní tvorbou. Turné startuje 10. března v pražském Lucerna Music Baru.

Co je překvapující, je právě místo konání vzhledem k počtu fanoušků této legendy, a to především v momentě, kdy se originální sestava AC/DC fakticky rozpadla a není jisté, zda ještě vůbec vystoupí. Za rozpadem stojí basák Cliff Williams, protože postrádá Philův styl. Zpěvák Brian Johnson lapidárně shrnuje: „Nelze nalézt solidnějšího bubeníka a člověka, než je on.”

Rudd zahraje se svou kapelou Phil Rudd & His Band průřez svou osmadvacetiletou kariérou s AC/DC, ale i vlastní projekty, mezi nimiž bude i sólová deska Head Job, kterou vydal s Allanem Badgerem a Geoffrey Martinem. "Abych pravdu řekl, nejde ani vyslovit, jak jsem na tu desku pyšnej. Je to prostě pecka! Kluci zaváleli fantasticky a bicí nemají chybu," prozradil na svém Twitteru Rudd.

Kromě Rudda uslyšíme i projekty mladých kapel STROY a Hanta. Hanta je kapela z Plzně, která hraje hybný energický trashmetal s odkazem na jeho kořeny v 80. letech dvacátého století. Není to však žádné retro, moderní aranže, čistý zvuk a duchaplné texty dodávají projevu parádně nadčasový drajv.

STROY je rocková post-grunge kapela, kterou tvoří trio výjimečných hudebníků - Michal Skořepa, Miloš Meier, Marek Bero. Stroy vydal svou první desku s názvem Adam Reborn v druhé polovině roku 2014, který zabodoval v hitparádách rádií, a video k němu se stalo horkým kandidátem na klip roku. O rok déle vyhráli české kolo mezinárodní soutěže kapel The Global Battle of the Bands, kdy celkově skončili na třetím místě ve finálovém kole konaném v Oslu, Norsko. Právě Stroy se na návštěvu sousedů moc těší - budou to první vystoupení na Slovensku. Takto konečně vyslyší prosby slovenských fanoušků, kteří jim pravidelně píší, kdy zahrají i v jejich zemi.

Kompletní rozpis česko-slovenského turné:

ST 10. 5.2017 - CZ Praha / Lucerna Music Bar

ČT 11. 5.2017 - CZ Brno / Semilasso

PÁ 12. 5.2017 - CZ Litvínov / Attic music club

SO 13. 5.2017 - CZ Jablonec n/N / Eurocentrum

ÚT 16. 5.2017 - SK Bratislava / Rock Café

ST 17. 5.2017 - CZ Ostrava / Barrák club

ČT 18. 5.2017 - SK Žilina / Dom Odborov VZA

PÁ 19. 5.2017 - SK Prešov / PKO Presov - Kino Scala

SO 20. 5.2017 - CZ Pardubice / Žlutý pes