Studio Ypsilon v nové inscenaci zapátrá po českých kořenech legendárního Freda Astaira

Studio Ypsilon vstupuje do roku 2017 se zbrusu novou inscenací, která provede návštěvníky životním příběhem fenomenálního tanečníka Freda Astaira a jeho taneční partnerky Ginger Rogersové. Premiérově budou moci diváci hru s názvem Varieté Freda A. aneb Chytání větru zhlédnout již ve čtvrtek 12. ledna.

Hra navíc není postavená jen na dobře známých faktech, ale také na nově objevených souvislostech. “Před časem jsem narazil na zajímavou informaci o původu Freda Astaira,” vysvětluje inspiraci k nové hře její autor a režisér Jan Schmid. Ten přišel na to, že kořeny slavného amerického tanečníka, zpěváka a herce sahají až do Prahy, kde žil jeho dědeček. “To nás přivedlo k tomu, abychom si položili otázku a rovnou se pokoušeli na ni hledat divadelním způsobem odpověď, zda i Fred, který se už narodil v Omaze ve Spojených státech a byl tedy Američan, si tyto věci uvědomoval,” dodává.

Pokud je tanec tak, jak má být, neměl by v něm být žádný zbytečný pohyb. (F. Astaire)

Diváci se však nedočkají divadelní hry v pravém slova smyslu. Inscenaci vytvořili Jan Schmid spolu s dramaturgem Jaroslavem Eltíkem jako slet situací a materiálů, které vznikly na základě kolektivní improvizace. “Celkově vycházím především ze vzpomínek Fredovy taneční partnerky Ginger Rogers, kterou hraje Jana Synková, a jejího posledního manžela (Oldřich Navrátil), který má možná svěžejší paměť, přičemž mladou tančící Ginger bude s Janem Onderem jako retro tančit Bára Skočdopolová, takže to budou i časté skoky mezi tenkrát a dnes,” prozradil Schmid.

Životním příběhem talentovaného tanečníka provede diváky detektivní duo ve složení Petr Vršek a Kamila Kikinčuková. Ta kromě role detaktivova pomocníka ztvární také sestru Freda Adélu. Překvapivě do příběhu zasáhne také Hugo Haas, o němž autoři zjistili, že se znal velmi dobře s Ginger. V pražské Ypsilonce ho ztvární herec Pavel Nový. V dalších rolích pak vystoupí rovněž Renata Rychlá, Mikuláš Čížek, Martin Bohadlo, Daniel Šváb a další.

Celá hra má ambici podobat se dobovému americkému zábavnému divadlu. Velkou roli proto bude hrát i tanec. O choreografii se postaral Jan Onder známý i z populární taneční soutěže StarDance, který se zároveň ujal i titulní role Freda Astaira. “Jsem především tanečník společenských tanců, teď používám swingové pohyby a interpretace a i přesto, že se swingem nemám moc zkušeností, rozumím charakteru pohybu,” říká o své roli Onder, “v představení zazní skvělé rytmické písničky jako třeba Cheek to Cheek, Night and Day nebo Puttin` on the Ritz.” Chybět samozřejmě nebude ani živá hudba, kterou adaptovali pro Ypsilonku Vráťa Šrámek a Dominik Renč. Autorem sénografie je Ondřej Zicha.

Foto: Studio Ypsilon