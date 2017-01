Natáčení klipu pohledem fotografa: ,,Padlo asi sto vtipů a Letokruhy asi pětatřicetkrát"

Traktor - kapela, která začíná doslova válcovat českou rockovou scénu se svým Artefuckt Tour, aneb banda, jejíž fanoušky není problém potkat ani čtyři sta kilometrů od její severomoravské základny natáčí videoklip. A bude stát rozhodně za to!

Kdo kapelu TRAKTOR sledujete, jistě víte, že ve facebookové anketě o naklipovanou pecku zvítězila skladba Letokruhy. Myslím si, že to tímto fanoušci kapele zavařili nejvíc, jak jen mohli. Vypovídající text plný odkazů, protikladů mládí a stáří, života a smrti - zkrátka téma těžce uchopitelné, ale všem velmi dobře známé. Takže se pojďme podívat, jak se dílo klubalo na svět…

Byl jsem součástí produkčního týmu Hot Dog Media, který zvítězil se svou vizí pojetí klipu. Jako backstage fotograf jsem byl u natáčení studiové části a natáčení exteriérů. Po celou dobu byla na place skvělá nálada. Kluci jako správní rockeři přijeli unaveni po ukončení podzimní šňůry, takže studio bylo o opravdovém rock and rollu. Už jen to, že se začalo dopoledne ve studiu, kde bylo zatemněno. Celou dobu se svítilo, aby bylo minimálně pološero. Když už jsme se ujistili, že už světla míň být nemůže, banda od kamer začala scénu ještě přikuřovat. No, holt bigbít...

Barny s Capcem ztrestali pár Plzní, řízky zmizely. Snad jen ten chleba zůstal, a taky vajglů byl plnej dvůr. Padlo asi sto vtipů a Letokruhy padly asi pětatřicetkrát... Večer byl co by dup a to vypovídá za své. Prakticky jako jediná, těžko řešitelná věc, se ukázalo startování kameramanova auta přes kabely z kapelní dodávky.

Druhý den byl o natáčení iluze vzpomínek. Natáčelo se v industriálce Pragovka. Jen z atmosféry fabriky lezl mráz po zádech, natočit by se tam dal celovečerák. Pohyb po temných zákoutích plných nástrah z vytrhaných strojů, propadlých podlah a čouhajících drátů, byl s kufrem objektivů Leica za jeden a půl mega dost adrenalinový.

Jenže když chce kapela pro fanoušky to nejlepší, a tým se nechal sežrat flákem Letokruhy, nedá se nic dělat – prostě klepat kosu a doufat, že se technice nic nestane a zakoupená, zimou ztuhlá havěť bude alespoň chvíli pohybu schopná. Za neustálého řevu "Né ještě nééé, ještě není doba zlááááá" vymýšlet úhly snímání a udržet už tak zmrzlé ruce v klidu alespoň u záběrů širokým sklem. No, výkon skoro nadlidský!!!

Po vyčerpávajícím dni bylo opětovné startování kameramanovy káry příjemným zpestřením konce dne. No co, světlo padá, nic už nevymyslíme. Po opětovném ujištění, že třetí den kabely k baterce tahat nechci a kameraman pojede asi na kole, jsme se rozloučili.

A nám už nezbývá nic jiného, než si v kalendáři zaškrtnout konec ledna a modlit se, aby nám Cyrill Široký se svými prostřihy nepřivodil epilepsii. Máte se rozhodně na co těšit - klip ,,vyleze" koncem ledna.

Foto, text: Josef Beník