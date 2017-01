Sedmička lednových koncertů: Po letech se vrací Green Day, českou tour chystají punkáči z The Vibrators

Hluché období vánočních svátků je již minulostí a s příchodem nového roku čekají všechny hudební nadšence nové příležitosti, kam si dojít vybít energii. Už lednový program nabízí několik zajímavých koncertů, během nichž si přijdou na své fanoušci nejrůznějších hudebních žánrů. Je libo punk, indie či mainstreamový rock?

Po třinácti letech na hudební scéně vyjíždí na své první samostatné turné francozští post-rockeři Les Discrets. A nezapomenou v rámci něj ani na své české fanoušky. Jejich první živé pražské vystoupení je naplánováno na neděli 15. ledna, kdy zahrají v sále Divadla NoD. Návštěvníci se mohou těšit i na písně ze zbrusu nové, v pořadí již třetí, desky Prédateurs. Vstupenky jsou k dispozici v internetovém předprodeji za 360 korun, na místě se cena vyšplhá na 420 korun,

Do pražského Futurum Music Baru dorazí v lednu lotyšská formace Carnival Youth, jež je jednou z nejúspěšnějších nových kapel z celého Pobaltí. Na svém kontě má nejen tři kritikou velmi dobře hodnocená alba, ale také prestižní cenu The European Border Breakers na Eurosonic 2016. Skupina odehrála již koncert v pražském Café V lese, do české metropole se vrátí 18. ledna.

Americká alternativně metalová kapela Helmet vydala po šesti letech dlouho očekávané album Dead to the World, které nyní vyjíždí představit svým evropským fanouškům na rozsáhlé turné. To odstartuje v sobotu 21. ledna právě v české metropoli, kde vystoupí v Lucerna Music Baru. Návštěvníci se dočkají tvrdých kytarových riffů i typického hlasu frontmana Page Hamiltona.

Nejočekávanější lednový koncert se uskuteční ale až v neděli 22. ledna. To se do České republiky po dlouhých sedmi letech vrátí kalifornská rocková kapela Green Day. A nepřijede s prázdnou. Návštěvníkům kromě starších, v současné době již kultovních, hitů představí i zbrusu nové songy z nejnovějšího alba Revolution Radio, které vyšlo v říjnu minulého roku. O koncert, který proběhne v pražské Tipsport aréně, byl obrovský zájem. Vstupenky jsou v internetových předprodejích proto již vyprodané.

5) The Vibrators /25., 27. a 28. ledna/

Hned tři česká města se mohou těšit na koncert britské punk rockové partičky The Vibrators. Ta ve čtvrtek 12. ledna zahájí v Paříži své evropské turné, během něhož navštíví 25. ledna Brno, 27. ledna Prahu a o den později vystoupí také v Plzni. Londýnská legenda, která stála spolu se Sex Pistols či UK Subs u zkultovnění punkové scény, hraje již od roku 1976. I v současnosti má ale energie na rozdávání, což přijede dokázat i českým fanouškům. Takže nasaďte glády a křiváky a pojďte si zapogovat!

Leden bude v Praze patřit také argentinsko-švédskému zpěvákovi Josému Gonzálezovi, který vystoupí 27. ledna ve Foru Karlín spolu s experimentálním orchestrem The String Theory. Jednat se bude již o druhé turné, které společně objedou. Na tom prvním sklízeli pochvalné reakce i pozitivní recenze všude, kde zahráli. Vstupenky na koncert jsou stále k zakoupení v internetovém předprodeji.

Nizozemská alternativně rocková kapela De Staat minulý rok zabodovala u publika festivalu Colours of Ostrava. Nyní přijíždí potěšit svým energickým vystoupením i brněnské fanoušky. Formace v čele se zpěvákem a skladatelem Torre Florimem nabízí svým posluchačům působivý mix rocku a elektroniky, který často doprovází velmi provokativní texty i názory, s nimiž se rozhodně nestydí svěřit. Do Brna dorazí 30. ledna, kdy zahrají v klubu Fléda.