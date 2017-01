Colours of Ostrava lákají i na hvězdy world music. Dorazí Afro Celt Sound System, Faada Freddy a Speed Caravan

Také během svého šestnáctého ročníku dá moravskoslezský festival Colours of Ostrava prostor známým jménům z world music scény. V programu tak opět nebudou chybět hudebníci, jejichž kořeny vychází z tradičních rytmů Afriky, Asie, ale rovněž Evropy či Ameriky.

hodnoceno 1x Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Nově oznámení interpreti nejsou navíc pro festival, jenž se koná v unikátním industriálním prostředí Dolních Vítkovic, žádní nováčci. “První tři jména - Afro Celt Sound System, Faada Freddy a Speed Caravan - se na Colours of Ostrava vracejí po mnoha letech. Budou to ale návrat v nových sestavách či s novým programem, často s přesahy do rocku, elektroniky, psychedelie nebo gospelu,” vysvětluje Zlata Holušová, ředitelka festivalu.

V České republice tak opět zahraje britská čtrnáctičlenná formace Afro Celt Sound System, která je známá svou originální fúzí gaelských a západoafrických rytmů s elektrobeaty. “Prodala milióny alb vydávaných Peterem Gabrielem, omráčila odborníky i Roberta Planta a svým následovníkům navždy určila směr. Na Colours of Ostrava přiveze nové album Source, které podle mnoha anket patří k nejvýznamnějším nahrávkám roku 2016,” představila kapelu Holušová. Na Colours se vrací v pozměněné sestavě po sedmi letech.

Po sedmi letech dorazí do moravskoslezské metropole také senegalský zpěvák Faada Freddy. Ten na Colours of Ostrava vystoupil dokonce před dvanácti roky, tehdy ještě jako člen slavného hip hopového tria Daara J. V létě zahraje v Ostravě s pětičlennou a capella skupinou, ve své hudbě nepoužívá totiž žádné hudební nástroje. "Ke tvořivosti nepotřebujete nutně peníze. Hudba může být dostupná pro každého. Stačí vám hlas a tělo,” tvrdí Faada. Návštěvníci se letos dočkají znovu i alžírsko-senegalsko-francouzské kapely Speed Caravan, v jejímž čele stojí Mehdi Haddab, alžírský hráč na elektrifikovanou loutnu. “Představte si, že Led Zeppelin natočili album v Africe nebo, že Joe Satriani strávil dovolenou na Sahaře,” přibližuje styl formace Mehdi.

Šestnáctý ročník Colours of Ostrava se uskuteční ve dnech od 19. do 22. července 2017. Kromě nově oznámených interpretů se mohou návštěníci těšit i na mainstreamovější hudební interprety. Do Ostravy se tento rok podívá třeba americká kapela Imagine Dragons, newyorská písničkářka a pianistka Norah Jones, oblíbená britská formace alt-J či Moderat ze sousedního Berlína. Chybět nebude ani Laura Mvula, Benjamin Clementine a Nouvelle Vague.