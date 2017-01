Festival Spectaculare již počtvrté zpestří zimní Prahu. Láká na Biosphere i Christiana Löfflera

Již počtvrté se do Prahy vrátí Festival Spectaculare, který každoročně přiváží do České republiky hvězdy současné světové elektronické, ambientní i experimentální jazzové hudby. Během koncertů se mohou návštěvníci těšit také na projekce a vizuální umění. To vše na nejrůznějších místech po celé Praze.

Festival, který odstartuje 20. ledna a potrvá až do 20. února, nabídne jak osvědčené muzikanty, tak nové hudební objevy. “Letošní ročník vnímám z poloviny jako přehlídku zajímavých hudebníků, kteří již na hudební scéně našli své místo. Z druhé části se snažíme představit jména, která jsou zcela nová a která stojí za povšimnutí,” vysvětluje Josef Sedloň, dramaturg festivalu. Mezi hlavní lákadla patří vystoupení norské ambientní formace Biosphere, které proběhne v pražském Planetáriu. Z Británie dorazí “techno romantik” Nathan Fake a vůbec poprvé se v české metropoli představí německý producent Christian Löffler.

Program pak doplní i Sven Helbig, skladatel a producent z Drážďan, jenž vystoupí spolu s desetičlenným sborem. Chybět nebude finská experimentálně jazzová formace Oddarrang a milovníci dechových nástrojů bezesporu nepohrdnou norským trumpetistou Arvem Henriksenem. Ten vystoupí spolu s rakouským elektronickým vizionářem Fennesz.

Celkem nabídne festival dvanáct koncertů. Kromě Planetária proběhnou také v Paláci Akropolis, MeetFactory, Kostele U Salvátora, Cross Clubu, divadle Ponec a na dalších pražských místech. “Věřím, že diváci budou ze všech večerů odcházet s novým prožitkem, Spectaculare je totiž o podívané - pastvě pro uši i oči,” doplňuje Sedloň.

Kromě hlavního programu je součástí festivalu mnoho doprovodných akcí. Chybět nebudou profilové večery hudebníků z kultovních vydavatelství či večery nabízející i jiné hudební žánry. Zajímavý zážitek slibuje společné tanečně-hudební představení Spitfire Company a Orchestru Berg či noisový epos GundR, o nějž se postará soubor Wariot Ideal. V Bio Oku a v kině Světozor pak proběhnou projekce hudebních filmů i workshopy. The Chemistry Gallery či AVU nabídnou výstavy interaktivních objektů.