Historie nás dvou: Cooboo vydává novinku od Rachel Harris

Nakladatelství Cooboo vydává novou knihu Rachel Harris s názvem Historie nás dvou. Autorka úspěšné trilogie Mé sladké šestnácté století nás ve svém románu zavede do prostředí americké školy za Justinem Carterem a jeho první opravdovou láskou Peyton Williamsovou, které zlomil srdce. Dokáže mu dívka odpustit?

Justin Carter je frajer, kterého všichni považují za sebevědomého floutka a lamače dívčích srdcí. Ve skutečnosti se ale za vizáží nevázaného kluka skrývá člověk, který sní o tom, aby o něj konečně někdo stál. Matka jej opustila, v dětství se o něj starali prarodiče a po jejich smrti zůstal viset na krku otci, který o něj ani za mák nestojí. A navíc je tu Peyton. Dívka, které zlomil srdce a postaral se o to, aby mu už nikdy neodpustila.

Peyton Williamsová je lhářka. Předstírá, že je vše v pořádku, i když není. Snaží se nepřemýšlet nad finančními potížemi své rodiny, nad svou nemocí a už vůbec ne nad Justinem Carterem, klukem, kterého milovala. Náhoda je však svede opět dohromady a Peyton se musí rozhodnout. Odpustí mu?

Příběhů na toto téma bylo napsaných již nespočet, přesto se autorce povedlo od jiných knih s podobným zaměřením alespoň trochu odlišit. Rachel Harris vás vtáhne do vyprávění o tom, že nic není nemožné. O tom, že člověk by měl dokázat druhému odpustit a jít zase dál. A o tom, že je důležité věřit především v sebe sama.

„Zatraceně, brácho.“ Když se Peyton otočí zase dopředu, Carlos tiše hvízdne. „Ta holka ti zrovna nefandí.“ Snaží se skrýt záchvat smíchu, a když na něj zaměřím pohledem, tváří se, že je to kašel. „Cos jí to proboha udělal?“

„Nic,“ odpovídám a přeju si, aby to byla pravda. „Jen malý nedorozumění.“

Ale malý nebylo, a už vůbec to nebylo nedorozumění. Ať už to byla pravda, nebo ne, Peyton viděla přesně to, co jsem chtěl, aby ten den viděla. Uvěřila tomu, čemu jsem si myslet, že by věřit měla, abych ji ochránil. Abych ochránil sám sebe. Uvěřila přesně tomu, čeho jsem ještě toho dne litoval.

Podvedl jsem ji.





Stejně jako v předchozích knihách autorky, i v této Rachel Harris vsadila na vyprávění příběhu z pohledu obou hlavních postav, což mu dodalo na dynamice. Co se ale spisovatelce vůbec nepovedlo byla její sázka na retrospektivu. Prolínání minulosti a přítomnosti v tomto případě působilo velmi rušivě a člověk občas zapomínal, zda se hlavní hrdinové nachází ve čtvrťáku, nebo o tři roky zpátky – v prváku.

Naopak hlavní myšlení jak Justina, tak Peyton, se autorce podařilo vykreslit dokonale. Z postav neudělala mladé puberťáky, ale logicky a rozumně uvažující lidi, kteří nesedí někde v koutě a nebrečí nad „rozlitým mlékem“. A možná i proto působí celá kniha tak trochu víc reálně.

I přesto, že Historie nás dvou nepředstavuje pomyslný vrchol literatury, dokáže svým způsobem zaujmout. Je určena především mladým čtenářům, i těm starším ale pomůže utéct od problémů všední reality a trochu si odpočinout.