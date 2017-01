Je Davidova manželka skutečně mrtvá? Thriller Nikomu ani slovo srší tajemstvím

Knižní klub vydává již podruhé knihu Nikomu ani slovo od úspěšného autora thrillerů Harlana Cobena. Pediatr David Beck v ní čelí temné minulosti – smrti své manželky v den jejich třináctého výročí. Byla to ale opravdu ona, koho zavraždili?

Osm let. Přesně tolik času uplynulo od chvíle, kdy viděl David Beck svou manželku naposledy živou. Když se s Elizabeth poprvé potkal, bylo mu pouhých sedm let. Už v té době ho k ní však něco přitahovalo. Ve dvanácti ji poprvé políbil a v pětadvaceti se rozhodl oženit se s ní. Sedm měsíců po svatbě vyryl do jejich stromu s iniciály E. P. + D. B. třináctou čárku – to léto totiž společně slavili třináct let od svého prvního opravdového polibku. A ten den byl také tím posledním, kdy viděl David svou manželku naposled živou….

"Vzpomínky, jak víte, zraňují. Tím víc, čím jsou vám dražší."

Osm let poté mu v poště přistane e-mail s předmětem „Čas polibku“, který znal jen on s Elizabeth. V 18:15 najíždí kurzorem myši na odkaz, klikne na něj a tam ji vidí – svou ženu, kterou před několika roky pohřbil. Je to ale opravdu ona? Nebo si z něj jen někdo škaredě střílí?

Thriller Nikomu ani slovo patří mezi ty knihy, které vás zcela pohltí již na začátku. Harlan Coben čtenáři opět překládá příběh, kterému je velmi snadné uvěřit. Do kterého se vžijete natolik, že nebudete vnímat ubíhající čas a společně s hlavní postavou Davidem Beckem si budete pokládat otázku: „Jak je to možné?“ „Je to opravdu Elizabeth?“ Z poměrně banální zápletky se autorovi zase podařilo vytvořit dílo plné lží a polopravd, zklamání a stesku, ale také naděje.

Pak jsem se opět zahleděl směrem ke břehu – a Elizabeth už tam nebyla.

Srdce jsem měl rázem až v krku. „Elizabeth!“

Žádná odpověď.

V panice jsem sklouznul z voru a zamířil zpátky k molu. Vodu jsem však rozrážel hlučně, k zbláznění hlučně. Pokud se na břehu něco dělo, nic jsem neslyšel. Na chvíli jsem přestal plavat.

„Elizabeth!“

Ticho, mrtvé ticho. Měsíc stále ještě zůstával schovaný za mrakem. Třeba se prostě jen posadila do vozu. Třeba si odtud něco brala. Otevřel jsem ústa, abych znovu zavolal.

A náhle jsem uslyšel její křik.





Pokud bych měla vypíchnout něco, co mi na knize nejvíce vadilo, bylo to právě vykreslení postavy Davida Becka. Zatímco v první polovině knihy ho autor popisuje jako reálného člověka, který by neublížil snad ani mouše, a jež se nemůže vyrovnat se ztrátou své ženy, v druhé části díla se z něj stává zcela fiktivní postava. David Beck je přetvořen téměr na superhrdinu, který dokáže uniknout několika stovkám policistů, gangsterům, má kontakty v „podsvětí“ a před všemi svými pronásledovateli se několik dní skrývat.

I přesto se však příběh čte dobře a jeho jednotlivé díly do sebe zapadají jako skládačka. Coben nám kapitolu od kapitoly prozrazuje další část celého tajemství, které dává čím dál tím větší smysl. Spisovatel jednoduše dokáže skvěle vybudovat temnou atmosféru, které se drží po celou dobu svého vyprávění a to z něj činí jednoho z nejlepších autorů thrillerů dnešní doby.