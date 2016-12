Hudební průšvihy roku 2016 aneb když se antihudebníci přiživují na strachu ve společnosti

Český hudební rok nepřinesl jen nespočet zajímavých koncertů, mnoho vydaných desek a hromadu natočených videoklipů. Ani letos totiž nechyběly velké kontroverze. A to tentokrát nemáme na mysli Luštělu, Andreu Pomeje či “umělce” z televize Šlágr. Končící rok ukázal, jak si někteří rádi budují jméno klidně i na hysterii kolem uprchlické krize. A to většinou bez toho, aniž by o dané problematice něco věděli.

Olivie Žižková

Přišlo to jako blesk z čistého nebe! Na začátku srpna se na Youtube objevil videoklip Evropo dýchej od Olivie Žižkové, která byla do té doby známá jen hrstce nadšenců do slovenské zpěvačky Dary Rolins. Právě jako její revival vystupovala po České republice. Zčista jasna se však zájem Žižkové odklonil od slovenské pop music k problematice uprchlictví a islamizaci Evropy. Dokonce na tato témata hovořila i s Danielou Drtinovou v DVTV, kde dokázala, že o nich absolutně nic neví.

Videoklip se začal šířit internetem neuvěřitelnou rychlostí. Kromě výsměchu sklízel i mnoho pozitivních reakcí jejích fanoušků. A Žižková z nich byla nejspíš tak dojata, že pro své nejvěrnější vytvořila i speciální kolekci teplákového oblečení nazvanou Evropo dýchej s potitulem Víra - síla - tvrdost. Pravděpodobně se jedná o ideální hadry pro každého správného rytíře, což značí i propagační leták, na němž se jeden rytíř, dokonce ze 13. století, objevuje.

Žižková samozřejmě své nově nabyté “popularity” dokázala náležitě využít. Nejenže se stala vyhledávanou interpretkou pro každou protiislamistickou demostraci, ale své sítě rozhodila i do zahraničí. Téměř vzápětí se tak mohli bezpochyby nadšení posluchači z dalších zemí dočkat anglické verze Europe Start Breathing. Od té doby Žižková shodila vlasy a představila další dva videoklipy. První natočila k melancholické písni Politická korektnost, druhý k Uděláme Viac. Zatímco v prvním videu zpívá svázaná a zmlácená v jakési malé místnosti, v tom druhém oslovuje i naše slovenské sousedy a jako správná hrdá vlastenka mává českou vlajkou. A i když ji drží špatně, určitě to s námi myslí dobře. Proto kupujme ty tepláky!

Dominika Myslivcová

A když už si člověk myslel, že nic podobného jako Olivie Žižková snad nemůže přijít, objevila se na scéně fashion blogerka a největší propagátorka růžové barvy v České republice Dominika Myslivcová. Ta kromě oznámení své kandidatury v Moravskoslezském kraji v krajských volbách za hnutí Úsvit - Národní koalice vyrazila leckomu dech videoklipem Změnu tu my nechcem, který věnovala “všem ženám, které se chtějí cítit bezpečně v naší zemi”.

Ve videu Myslivcová není spokojená s tím, že by teoreticky nesměla nosit plavky nebo další módní kousky. “Mluvím za všechny ženy, co jsou rády vyfintěný, co samy určujou, jak jsou oblečený, co nechtěj tyhle změny,” rapuje bloggerka, jejíž politické ambice zůstaly prozatím nenaplněné.Úsvit skončil totiž po volbách na chvostu. Nicméně Myslivcová získala nejvíce preferenčních hlasů z kandidátů své strany. Což dokazuje zoufalost moravské politické scény. Anebo se na Ostravsku prostě jen hodně pije.

Český slavík a kapela Ortel

A do třetice je samozřejmě nutné ohlédnout se za tím, jak pokračuje případ Český slavík versus Ortel. Vyhlášení ankety nejlepších hudebníků České republiky je pořád stejná nuda. První je stále Karel Gott, Lucie Bílá i kapela Kabát. Poslední dva roky však “zpestřil” tuto událost fakt, že se mezi nejlepšími interprety objevuje plzeňská kapela Ortel i její frontman Tomáš Ortel. Skupina, na jejíž koncertech se hajluje a ze stropů visí vlajky neonacistických organizací, obsadila v roce 2015 druhé místo v kategorii Skupina roku a Tomáš Ortel získal třetí místo za Zpěváka roku. A podobný scénář se opakoval i o rok později. Jen si frontman ještě o jednu příčku polepšil.

Letošní ročník byl navíc vyhrocen tím, že někteří z přítomných odešli po vyhlášení Ortelu ze sálu. V této souvislosti poutal pozornost především Radek Banga. Fanoušci či sympatizanti obou stran se pak do sebe pouštěli nejen na sociálních sítích. A jejich konverzace byly tak “nerasistické”, jako je údajně samotná kapela. Nutné je však podotknout, že právě díky Ortelu se o Slavíky ještě vůbec někdo zajímá. Ani prostor v médiích by rozhodně nebyl takový. Jak je vidět, kontroverze táhne! A taková neonacistická skupina pořad, ve kterém roky bodují pořád stejní umělci (a to nemusí žít třeba ani v České republice), pekelně oživí.

